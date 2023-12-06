دراسة: الحروب الحالية أكثر حدة وأطول أمداً

أصبحت الصراعات المسلحة أكثر حدة، وأطول أمداً، وأكثر صعوبة في حلها، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في العاصمة البريطانية، لندن.

وذكر المركز أن ((هذا الاتجاه المستعصي ينعكس في طول أمد الصراعات، الذي يقدّر حاليا بنحو 30 عاماً في المتوسط، مقارنة بأقل من 20 عاماً في أوائل التسعينات)).

واستشهد مركز الأبحاث البريطاني، بالحرب الروسية الأوكرانية، كمثال، قائلاً، إن عملية إعادة إعمار البلاد لن تكون ممكنة، إلا مع توفير ضمانات أمنية لكييف، وهي لا تلوح في الأفق.

وذكرت الدراسة: ((أن الجمود الدبلوماسي، والمأزق العسكري في أوكرانيا، يشيران إلى صراع يمكن أن يمتد لأمد طويل)). وأضافت إن العالم بشكل عام شهد ((ارتفاعاً في أحداث العنف)).

فيما سلطت الدراسة الضوء على ((الأهمية المتزايدة للجماعات المسلحة غير الرسمية كأطراف متحاربة، موفرة للأمن والحكم)).

وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى: ((استمرار الاتجاه نحو تدويل الصراعات الداخلية من خلال تزايد مشاركة أطراف ثالثة، في ظل استفحال المنافسة بين القوى التقليدية والناشئة والرجعية)).

وأفادت الدراسة البريطانية، بأن ((تأثير القوى غير الغربية، بما فيها روسيا، والصين، وإيران، وتركيا، وغيرها، يزيد من اتجاه مستمر لتراجع ديمقراطي مرتبط بتقلص النفوذ الغربي، ويؤدي إلى تشظي جيوسياسي في جنوب العالم)).

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