إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في الضفة

قتل شابان فلسطينيان وفتى، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وقتل رابع متأثراً بإصابته في طولكرم، بينما أصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات اندلعت في مخيم ((الدهيشة)) جنوبي بيت لحم.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الدهيشة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 3 شبان أحدهم بحالة حرجة، كما داهمت هذه القوات عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 3 شبان آخرين.

وكانت قوات إسرائيلية انسحبت من مخيم ((جنين)) شمالي الضفة، بعد اقتحام دام 8 ساعات، وتفجير أحد المنازل، وتنفيذ اعتقالات. بالتوازي مع ((حرب غزة))، صعّد الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، قتل خلالها 265 فلسطينياً، وأصيب 3200، واعتقل 3580 آخرون، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستخدم إسرائيل، خلال عملياتها بالضفة، الرصاص الحي، والقصف، والمراقبة بمسيّرات، خاصة في مخيمي ((جنين))، و((نور شمس)). فيما تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية على اقتحام مناطق واسعة بالضفة، أبرزها مخيمات ((جنين))، و((نور شمس))، وطولكرم، و((بلاطة))، و((عسكر))، شمالي الضفة، و((عقبة جبر))، و((العروب))، و((الدهيشة)).

واستخدمت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحامات جرافات عسكرية عملت على تجريف الشوارع، وتدمير شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

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