إيطاليا: تراجع المهاجرين غير الشرعيين من تونس

تراجعت أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، الواصلين إلى إيطاليا، للشهر الثاني على التوالي، لكنهم يظلون في المركز الثاني من بين جنسيات المهاجرين الأكثر تدفقاً على الجزر الإيطالية.

ووصل 152,804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر الجاري، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وهو رقم أعلى مما تم تسجيله في نفس الفترة في 2022 (94,864)، و2021 (63,062).

في وقت نجح 17,073 مهاجراً تونسياً في الوصول إلى السواحل الإيطالية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تونس، ويأتي التونسيون في المركز الثاني خلف المهاجرين القادمين من غينيا، البالغ عددهم 18,159 مهاجراً.

مع ذلك تراجع أعداد التونسيين، الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر، خلال نوفمبر الماضي، ليبلغوا 1,304، مقابل 1,672 في سابقه أكتوبر، و4,814 في سبتمبر الماضي، وفق بيانات تحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة.

وأرجع العضو في المنتدى، رمضان بن عمر، خلال تصريحه لـ((د.ب.أ)) هذا التراجع إلى تشديد الرقابة الأمنية على السواحل، وإلى عوامل المناخ في فصل الشتاء.

بينما لا تشمل عمليات الجرد: المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يشكلون أغلبية كبيرة في إجمالي أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية، القريبة على الجزر الإيطالية، بمساعدة مهربي البشر، إذ تفيد بيانات وزارة الداخلية التونسية بأن الحرس البحري اعترض 80 ألف مهاجر العام الجاري، 80 % بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز