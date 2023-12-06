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الأمم المتحدة: 170 ألفاً تضرروا بفعل تغيّرات المناخ في اليمن

12/6/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن أكثر من 170 ألف يمني، أغلبهم من النازحين، تضرروا بفعل التغيرات المناخية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة، والفيضانات الجارفة، التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الجاري، لغاية نوفمبر الماضي.

ووفق تقرير وزّعه الصندوق، فإن الظروف الجوية القاسية (الأمطار الغزيرة، والفيضانات الجارفة)، أضرت 24,396 أسرة، مؤلّفة من 170,772 فرداً في أنحاء اليمن كافة خلال الـ11 شهراً الماضية، إذ إن أغلب المتضررين يقطنون في مناطق وبلدات يصعب الوصول إليها، وتضم كذلك العديد من النازحين.

وبحسب التقرير الأممي، وسعت الاستجابة السريعة للصندوق، نطاق عملياته التشغيلية في 20 محافظة تأثّرت بشدة بالظروف المناخية القاسية، وقدّم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين.

ومكّنت الآليات التشغيلية فريق الصندوق من الوصول لأكثر من 300 ألف مدني، لحقهم الضرر، إما بفعل التغيرات المناخية، وإما نتيجة استمرار النزاع المسلّح. وذكر التقرير أن 65 % من الذي تلقوا المساعدة، كانوا من المتضررين المباشرين من الأمطار الغزيرة، والفيضانات الجارفة، والظروف الجوية القاسية.

مباحثات

على صعيد آخر، شهدت القاهرة، أمس، مباحثات مصرية-يمنية، حول التعاون الثنائي في المجالين العسكري، والأمن البحري. وذلك خلال لقاءين منفصلين، عقدهما رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، مع قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة، وقائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود عبدالجواد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع وزارة الدفاع اليمنية ((سبتمبر نت)).

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