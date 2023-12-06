تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

أطلقت جهات أممية ودولية تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة الذي يفوق عدد سكانه مليوني نسمة، ويعتمدون في الوقت الحالي على المساعدات الخارجية مصدراً رئيساً للعيش.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قطاع غزة على وشك كارثة إنسانية قريبة، مؤكداً أن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل. وذكر البرنامج الأممي أن الهدنة الإنسانية ـ التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر الجاري ـ وفرت لهم ولشركائهم بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.

ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد كبير.

مستويات متدنية

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المواد الطبية والوقود وصلت إلى مستويات متدنية للغاية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب إغلاق الطرق.

وقالت منسقة الطوارئ بالمنظمة في قطاع غزة، ماري أور بيرو ريفيال، إن هناك 700 مريض وجريح حالياً بالمستشفى الذي يستقبل يومياً ما بين 150 و200 جريح حرب يومياً منذ الأول من ديسمبر الجاري، في ظل نقص المواد الأساسية لعلاجهم.

وحذرت ريفيال من أن نقص الأدوية والوقود سيؤدي إلى توقف المستشفى عن توفير العمليات المنقذة للحياة أو خدمات العناية المركزة.

وشددت على أنه من الأهمية بمكان تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفى، كما دعت لرفع الحصار عن غزة وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله. في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث - لصحيفة غارديان البريطانية - إن الحملة العسكرية الإسرائيلية جنوب غزة مدمرة بنفس القدر الذي كانت عليه بالشمال، مؤكداً أنها خلفت ظروفاً ((مروعة)) وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

مساعدات

واعتبرت ((الخارجية الأمريكية)) أن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس كافياً.

وقال الناطق باسم ((الخارجية الأمريكية))، ماثيو ميلر، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن غزة الرازحة تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية لم يدخل إليها قدر كاف من الوقود والغذاء والماء.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن منظمته تمكنت أول من أمس من إدخال أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات و960 ألف لتر من الوقود إلى غزة. ووسط هذه التطورات، رفضت السلطات الإسرائيلية، تواجد ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إسرائيل بعد رفض الأخيرة إدانة حركة ((حماس)) في قطاع غزة.

وأعلن وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز. وكانت هاستينغز حذرت من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع، يمكن أن يؤدي إلى ((سيناريو أكثر رعباً)) قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

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