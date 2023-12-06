كييف: أوكرانيا ستُهزم إذا نفدت المساعدات الأمريكية

حذّر مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، من احتمال هزيمة بلاده في الحرب ضد روسيا، إذا نفد التمويل الأمريكي نهاية العام الجاري.

ونقلت إذاعة ((صوت أمريكا))، أمس، عن يرماك قوله: ((بالطبع، هذا الاحتمال المرجح للغاية يجعل من المستحيل الاستمرار، و(يسبب) خطراً كبيراً بخسارة الحرب)).

ودعا مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الكونغرس الأمريكي، إلى تمرير حزمة بقيمة مليار دولار تم حظرها منذ أكتوبر الماضي. في ذات الوقت، أكد يرماك أن لدى كييف أيضاً خططاً عسكرية للعام المقبل.

واعترفت واشنطن، أكبر داعم لكييف في الحرب ضد موسكو، بأن الأموال المخصصة لأوكرانيا سوف تنفد في ديسمبر الجاري. إذ تحتاج الميزانية الأوكرانية لعام 2024 مرة أخرى، ما يعادل حوالي 39 مليار يورو (42 مليار دولار) من المساعدات الغربية. رغم ذلك، فإن تمويل الـ27 مليار يورو يعتبر غير مؤكد.

كما تواجه أوكرانيا، التي لم يسفر هجومها المضاد ضدّ الروس عن النتائج المتوقّعة، رياحاً معاكسة في مواجهة الشكوك التي باتت تحيط بالمساعدات الأمريكية، ووحدة أوروبية ((هشّة))، مع اقتراب انعقاد المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

وبحسب ((فرانس برس))، وكمثال على هذا الوضع المحيّر، كان من المقرّر أن يتحدّث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، أمام الكونغرس الأميركي، للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة تعتبر حاسمة بالنسبة لبلاده. غير أنّه تمّ إلغاء الخطاب في اللحظة الأخيرة دون الإشارة إلى السبب.

من جهة أخرى، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، في الإليزيه، رئيس الحكومة المجرية، فيكتور أوربان، الذي يبدو أنه يريد عرقلة دعم كييف، وفق مراقبين.

وطالب أوربان بتأجيل قرارين أساسيين بالنسبة إلى كييف، سيخضعان للتصويت من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتعلّق أحد هذين القرارين بدعم مالي 50 مليار يورو، بينما يتعلّق القرار الآخر ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وصرح مسؤول عسكري أوروبي في حلف شمال الأطلسي، لـ((فرانس برس)):

((حتى مع الضخ من قبل الغرب، فإن أوكرانيا تفتقر إلى الرجال، وهي مشكلة لا تعاني منها روسيا))، مشيراً إلى أنه ((في دورات التدريب (التي يقدمها ((الناتو)) للجنود الأوكرانيين)، يتقدم الأشخاص الأكبر سناً، والأقل خبرة الآن)).

وأضاف: ((يجب الآن التعامل مع زيلينسكي، وجعله يتراجع عن موقفه المتشدد إلى حد ما. لا أحد يقول ذلك رسمياً، لكنني أعتقد أن هذا لا يزال جزءاً ممّا يتم إعداده)).

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