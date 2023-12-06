اشتباكات عنيفة في غزة.. وموجات نزوح نحو رفح

شهد اليوم الـ61 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فصلاً جديداً من التصعيد، مع استمرار القصف على كامل القطاع من شماله حتى جنوبه، وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، مع انطلاق صفارات الإنذار في إيلات جنوباً.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حيث تجري اشتباكات على الأرض، تعتبر الأعنف منذ بدء ((حرب غزة)) قبل شهرين.

وشوهد آلاف المدنيين الفلسطينيين يفرون من المدينة، مشياً، وعلى دراجات نارية، وفوق عربات محمّلة بأمتعتهم.

ونبّهت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن القصف الإسرائيلي طال منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً داخل المخيم الغربي في خانيونس. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح، والدرج، والشجاعية، في مدينة غزة. وكذا، على شرقي خانيونس، والفخاري، وخزاعة، وعبسان.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلاً من القنابل الفسفورية، والدخانية، في اتجاه وسط مخيم جباليا شمالي القطاع. وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن إسرائيل قصفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا، ما أسقط عدد كبير بين قتيل وجريح.

وأوردت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن ((قصفاً مدفعياً عنيفاً على منازل المدنيين في بلدات خزاعة، وعبسان، والقرارة، وبني سهيلة، شرقي خان يونس، أوقع عشرات القتلى والمصابين)).

بينما أفادت وزارة الصحة في غزة، بسقوط 9 قتلى، و14 مصاباً، في قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فضلاً عن مقتل مدير عيادة ((خزاعة)) الحكومية، رامز النجار، في غارة إسرائيلية على منزله، سقط فيها نجله أيضاً.

نزوح إلى رفح

وذكر المتحدث باسم وكالة ((أونروا))، كاظم أبو خلف، أن اتصالات الوكالة مع خانيونس جنوبي قطاع غزة، انقطعت بسبب القصف الإسرائيلي. وأضاف أبو خلف، أن الجيش الإسرائيلي طالب الفلسطينيين الذين نزحوا من الشمال ومدينة غزة، إلى مناطق الجنوب.

والمحافظات الوسطى، بأن ينزحوا مرة أخرى صوب رفح. وصرحت مصادر من ((حماس))، لـ((فرانس برس))، إن عناصرها يتواجهون في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، لمنعها من دخول خانيونس، والمناطق الواقعة شرقي المدينة، فضلاً عن مخيمات اللاجئين القريبة.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 16,248، بينهم: 7,112 طفلاً، و4,885 امرأة، في حين فاق عدد المصابين حاجز الـ43 ألفاً.

صفارات إنذار في إيلات

وفي آخر التطورات، انطلقت صفارات الإنذار في إيلات في الجنوب، حسبما أفاد تلفزيون ((آي 24 نيوز)) الإسرائيلي. وأكد المصدر سقوط صاروخ في عسقلان، واعتراض صاروخي ((كروز)) فوق ميناء إيلات. ولفتت وسائل إعلام إلى رشقة صاروخية جديدة تجاه غلاف غزة، حيث دوت صفارات إنذار في نيرعوز، وماغين.

وقال قائد أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في بيان: ((قواتنا تحاصر خانيونس في جنوب قطاع غزة. لقد سيطرنا على الأمن في معاقل عدة لـ((حماس))، في شمال قطاع غزة، ونُجري عمليات الآن ضد معاقلها في الجنوب)).

بينما ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قتل ((غالبية القياديين الكبار)) في كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية لـ((حماس))، الذين يتحركون انطلاقاً من شبكة أنفاق في شمال قطاع غزة.

هذا، وكشف الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود آخرين، في صفوفه خلال المعارك في قطاع غزة، مشيراً إلى ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 410 جنود. وأكد المكتب الصحافي للجيش، عبر بيان على موقعه الإلكتروني، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 84 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

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