تدمير أكبر مصفاة لتكرير النفط في السودان

قصفت آلة الحرب الهوجاء في السودان، مجدداً، أمس، مصفاة الخرطوم الرئيسة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد، ما تسبب في ((تدميرها بشكل كامل)).

وكالعادة، تبادل طرفا الحرب: الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، الاتهامات بمسؤولية القصف.

في وقت شهدت مسارح العمليات على الأرض، في العاصمة الخرطوم، استمرار الاقتتال، وتصعيداً غير مسبوق، مع اشتداد المواجهات العنيفة على عدة محاور في مدن العاصمة الثلاث، فيما تعثرت، من جديد، ((محادثات جدة))، التي تجرى بوساطة أمريكية-سعودية، بين طرفي الحرب، ما يقوّض آمال التوصل إلى حل للأزمة السودانية عبر القنوات الدبلوماسية، بحسب مراقبين.

تبادل اتهامات

واتهمت ((قوات الدعم السريع))، الجيش، بقصف مصفاة ((الجيلي)) للنفط، الأكبر في السودان، شمالي مدينة بحري في ولاية الخرطوم، وذكرت، في بيان، أن قوات الجيش تمارس ((عمليات تدمير ممنهج للمنشآت العامة، والبنية التحتية الحيوية)).

ونفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، الاتهامات ((الباطلة والكاذبة))، واعتبرها محض افتراء من ((الدعم السريع))، محمّلاً الأخيرة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمصفاة، كونها متواجدة بكثافة في محيطها، وفق تعبير عبدالله.

وشدد عبدالله على أن ((القوات المسلحة السودانية، لا يمكن أبداً أن تدمر المنشآت الوطنية الكبرى، مثل: مصفاة ((الجيلي))، أو أي منشأة وطنية أخرى)).

انفجارات عنيفة

في الغضون، سمعت، منذ الفجر، أصوات انفجارات عنيفة، جنوب وشرق الخرطوم، وشهدت مدينة أم درمان، قصفاً كثيفاً من قبل الطرفين.

وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي للجيش، نفذ غارات جوية استهدفت مواقع ومقار مهمة لـ((الدعم السريع))، في الأحياء شرقي مدينة الخرطوم، منها: المعمورة، والمنشية. وفي شرق النيل، قال شهود إنهم رأوا تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة، بعدما تبادل طرفا الحرب، القصف في منطقة الحاج يوسف.

كما تبادل الطرفان، القصف المدفعي العنيف في أحياء منطقة جنوب الحزام، جنوبي الخرطوم، وأكد شهود سماع انفجارات مدوّية بالقرب من تمركزات ((الدعم السريع))، ناحية أرض المعسكرات، والمدينة الرياضية، فيما شهدت مدينتي أم درمان، والخرطوم بحري، قصفاً عنيفاً، استخدمت فيه ((الدعم السريع))، المدافع الثقيلة، مستهدفة مقر سلاح الإشارة، التابع للجيش، في الخرطوم بحري.

فشل جديد

إلى ذلك، قوّض عدم إحراز طرفي الأزمة في السودان، الجيش، و((الدعم السريع))، تقدماً في ((محادثات جدة))، آمال التوصل إلى حل للحرب، التي تسببت في تشريد أكثر من 6.5 ملايين مدني، داخل وخارج السودان، وقوّضت الاقتصاد الوطني، وأدت بالتالي لمذابح، تمت على أساس عرقي في إقليم دارفور.

وذكرت مصادر سودانية، مشاركة في ((محادثات جدة))، أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد، بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة، والقبض على رجال النظام السابق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر، أن ممثلي الجانبين، الذين لم يجتمعوا وجهاً لوجه، ظلوا مختلفين بخصوص سيطرة ((الدعم السريع)) على معظم أنحاء الخرطوم، وذكروا أن الجيش طالبها بالانسحاب إلى قواعد معينة، ورفض اقتراحاً مقابلاً من القوات بمغادرة منازل المدنيين، وإقامة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوسطاء ما زالوا مستعدين لمحادثات إضافية ((لكن يتعين على الطرفين أن يظهرا قدرتهما على تنفيذ تعهداتهما))، بحسب ما أوردت ((رويترز)).

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