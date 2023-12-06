مدير ناسا يشارك في جلسة حول مستقبل استكشاف الفضاء

شارك السيناتور بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، في جلسة نقاش بعنوان: ((الفضاء وما بعده: مستقبل استكشاف الفضاء))، نظمها مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع متحف المستقبل، في إطار زيارته إلى الدولة.

وشهدت الجلسة التي عقدت في متحف المستقبل، مشاركة رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، بحضور مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وخلفان بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل.

وخلال الجلسة التي أدارها سعود كرمستجي، مدير الاتصال الاستراتيجي في مركز محمد بن راشد للفضاء، شارك السيناتور بيل نيلسون، وجهات نظره الفريدة حول الفضاء، وأشار إلى أنه ((بالنظر إلى الأرض من المركبة الفضائية، نرى عالماً نابضاً بالحياة دون انقسامات، وهو الأمر الذي يُذكرنا بمسؤولياتنا المشتركة على الأرض)).

وجهات نظر

وشهدت الجلسة، استعراض وجهات نظر من قبل رائدي الفضاء النيادي والمنصوري، حيث تحدث النيادي عن طبيعة المهمات الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية، فيما سلط المنصوري الضوء على المنظر الساحر للأرض من الفضاء.

من جانبها، شددت مارتينا سترونغ، خلال الكلمة الافتتاحية، على الشراكة القوية بين البلدين، حيث قالت: ((تعاوننا في استكشاف الفضاء يعد مثالاً واضحاً على العلاقة القوية التي تجمع الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب امتلاكنا طموحات متبادلة في قطاع الفضاء)).

وأكد سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أهمية زيارة السيناتور بيل نيلسون، قائلاً: ((حضور السيناتور بيل نيلسون يعزز الشراكة القوية لاستكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، على مر السنين، أدى تعاوننا مع وكالة ناسا إلى ابتكارات واكتشافات تتجاوز الحدود الوطنية، وهو ما يسلط الضوء على تفانينا المشترك في ريادة مستقبل استكشاف الفضاء)).

كما زار السيناتور بيل نيلسون، مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث كان في استقباله سالم حميد المري. وتضمنت الزيارة، جولة في غرفة التحكم الأرضية، ومختبرات المركز، كما تعرف مدير وكالة ناسا على برامج المركز، وأبرز المشاريع التي يعمل عليها.

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