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ماجد بن سعود المعلا يفتتح معرض إبداعات أصحاب الهمم في أم القيوين

12/6/2023 7:29:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أن البرامج والأنشطة التي تحتضنها المؤسسات المختلفة لإبراز إنجازات وإبداعات أصحاب الهمم، لها دور كبير في تمكينهم في مختلف نواحي الحياة وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في المجتمع.

جاء ذلك في افتتاحه معرض إبداعات أصحاب الهمم الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي، بمشاركة مراكز وجهات حكومية معنية بأصحاب الهمم.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، إنّ الإمارات من الدول الرائدة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، بفضل القيادة الرشيدة التي سخرت الإمكانيات والخدمات كافة لتوفير أفضل أنظمة الرعاية المتكاملة لهم، والبيئة المؤهلة التي ساهمت في إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم للجميع.

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