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أبوظبي تستضيف اجتماعاً للتعاون العربي الصيني بشأن أصحاب الهمم

12/6/2023 7:29:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع الموسّع حول التعاون في مجال الإعاقة بين الصين والدول العربية، ضمن مبادرة الحزام والطريق بعنوان ((تعزيز التعاون العملي من أجل التنمية الشاملة)).

وتبنى الاجتماع، الذي عقد في أبوظبي، إنشاء آلية فعّالة تتسق مع مبادئ المبادرة، وتعزز المشاركة الاقتصادية والتنمية الشاملة لأصحاب الهمم.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من السفراء، وممثلون رفيعو المستوى من مختلف الدول العربية، وممثلون عن منظمات أصحاب الهمم العربية والدولية، إضافة إلى خبراء وعلماء في مجال الإعاقة، الوضع الحالي لشؤون أصحاب الهمم في الصين والدول العربية، والتحديات التي يواجهونها للدمج في المجتمع والسياسات، والإجراءات التي تتبناها الحكومات في هذا الإطار، وذلك للاستفادة من الموارد وإمكانات التعاون في هذا المجال، وتعزيز التعاون العملي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحديد وسائل لتعزيز التنمية الشاملة التي تعود بالفائدة على هذه الفئة.

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