600 مشارك في «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة»

نظمت جامعة أبوظبي ((المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023))، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بالتعاون مع ((منظمة الصحة العالمية)) و((الجمعية الدولية للتقنية الجيولوجية البيئية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة ((أدفانس)) للتعليم العالي، وهيئة البيئة بأبوظبي، إضافة إلى الشبكة الإيطالية للجامعات من أجل التنمية المستدامة، و((غرينبيس)) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.

وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، 600 من الأكاديميين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في مجال الاستدامة من 70 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، كندا، أستراليا، البرازيل، إسبانيا، إندونيسيا، إضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة أبوظبي.

وشكل المؤتمر الذي أقيم برعاية الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة أديب، منصة بارزة للباحثين والخبراء المتخصصين لمناقشة التحديات الملحة في مجال الاستدامة واقتراح حلول فاعلة في هذا المجال.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن قائمة الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات ((UI GreenMetric)) لعام 2023 في مجال الاستدامة، والتي ضمت أسماء أفضل الجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف 359 كواحدة من أفضل الجامعات المستدامة في العالم، وذلك بحضور الدكتور حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. كما تم الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة خلال المؤتمر، إضافة إلى 3 فائزين لأفضل ورقات بحثية قدمها طلبة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كما شهد المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023، توقيع جامعة أبوظبي 5 مذكرات تفاهم مع سبعة شركاء دوليين مرموقين، وأعلنت الجامعة كذلك إطلاق معهد لأبحاث المستقبل المستدام.

واستضافت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي وجامعة غلاسكو، الاحتفال بذكرى مرور 300 عام على رحيل آدم سميث، الاقتصادي والفيلسوف والسياسي الإسكتلندي البارز.

وناقش المتحدثون خلال المؤتمر، مستقبل الاستدامة في جلسة خاصة بعنوان: قادة المستقبل المستدام: دروس من أبطال القطاع البيئيين، كما استضاف الحدث جلستين إضافيتين، بما في ذلك، ((التعليم من أجل التنمية المستدامة: الأسباب والمبررات))، والحاجة إلى تسريع التغيير التحولي في المدن والمجتمعات: الدور الحاسم.

وفي ختام المؤتمر، كرم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور شيرين فاروق، نائب مدير الجامعة للمشاريع الأكاديمية، ورئيسة المؤتمر، المتحدثين.

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