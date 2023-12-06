خليفة بن طحنون يعزي في وفاة هلال الظاهري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة هلال علي عبيد الظاهري.
وأعرب خلال زيارته مجلس الخبيصي في مدينة العين عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.
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