خليفة بن طحنون يعزي في وفاة هلال الظاهري

قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة هلال علي عبيد الظاهري.

وأعرب خلال زيارته مجلس الخبيصي في مدينة العين عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

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