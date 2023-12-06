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إطلاق «مجلس الشباب الإحصائي» لتمكين الكوادر المواطنة

12/6/2023 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق ((مجلس الشباب الإحصائي))، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية.

ويضم المجلس 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.

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