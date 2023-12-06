وزارة الصحة: مستمرون في تقديم الرعاية الصحية لمرضى ومصابي غزة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة من قطاع غزة، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم ما بين متوسطة وحرجة.

وأعلنت الوزارة، وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من القطاع، والذي كان يعاني حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يعاني مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة.

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