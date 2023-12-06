«التربية والتعليم» توقع مذكرة تفاهم مع «صندوق الحبارى»

وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، لتصميم وتنفيذ مبادرات تهدف إلى توعية فئات الشباب والطلبة بأهمية حماية البيئة وتعزيز دورهم في تحمل المسؤولية، وذلك في خطوة تهدف إلى المحافظة على الأنواع البرية وموائلها الطبيعية وزيادة الفهم وتغيير السلوك بشكل مستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ((COP28))، الذي تستضيفه الدولة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أهمية هذه المذكرة في إعداد الشباب للقيادة والتأثير في المحافظة على الطبيعة والتراث الثقافي المستدام للأجيال القادمة، فضلاً عن توعية الطلاب وتشجيعهم على التخصص في مجالات الحفاظ على الطبيعة والالتحاق بفرصها الوظيفية.

وقال معاليه: ((تحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي لتطوير المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة لتحقيق تغيير إيجابي مستدام يشمل كل جوانب العملية التعليمية من تربويين ومناهج ونظم تعليمية وآليات عمل، وبما يعود في النهاية بالمصلحة على الطلبة، ويتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الإماراتي البيئي، ومستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء 2030)).

بدوره، أشاد معالي محمد أحمد البواردي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، والتي توثقت بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون وتسهيل التنسيق والعمل المشترك بعد 7 سنوات من إطلاق البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والذي انتقل هذا العام إلى مرحلة الجامعات.

وأعرب البواردي عن أمله في أن تعطي هذه المذكرة دفعة قوية للعمل المشترك لتنفيذ الأجندة الوطنية ورؤية أبوظبي 2030 في مجال البيئة والتنوع البيولوجي والتوعية بأهمية الحفاظ على الحبارى والأنواع البرية الأخرى والتراث الثقافي المرتبط بها، وتعزيز مساهمة التعليم والبحث العلمي في مجال الحفاظ على الأنواع والبيئة الطبيعية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لوضع استراتيجية تعليمية تستهدف المراحل الدراسية المختلفة للتعليم العام والعالي والبحث العلمي في مجال المحافظة على الأنواع الطبيعية.

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