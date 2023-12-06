الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل

استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، بحضور ألفونسو فيرديناند، السفير الفلبيني لدى الدولة، وذلك على هامش زيارة كاكداك لحضور مؤتمر (COP 28).

وناقش اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور في اللقاء مواصلة الإمارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ مكانتها واحداً من أفضل الأماكن للعيش والعمل، وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة بين الإمارات ودول إرسال العمالة ومن ضمنها الفلبين، وأثنى معاليه على تعاون جمهورية الفلبين ضمن منصة ((حوار أبوظبي)) وهو مسار تشاوري إقليمي وطوعي تشارك فيه 18 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وتشارك فيه مجموعة من المنظمات الدولية بصفة مراقب، وتمثل الإمارات الأمانة الدائمة له، كما جدد معاليه دعوته للوكيل الفلبيني لحضور النسخة السابعة من اللقاء الوزاري لـ((حوار أبوظبي)) والمزمع عقده في دبي في فبراير المقبل.

تشريعات متكاملة

واستعرض اللقاء منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة عبر أنظمة مبتكرة ومن أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع سنة 2023، وشهد النظام نجاحاً كبيراً إذ بلغ مجمل أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 ملايين مشترك، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ما يؤكد وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في الإمارات.

كما اتفق الطرفان على العمل على عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة لبحث المزيد من التعاون ومجالات التطوير في العمل، والوقوف على التحديات التي تواجه الطرفين وبحث مجالات التحسين.

وأشاد هانز كاكداك بالتزام وزارة الموارد البشرية والتوطين الراسخ تجاه حماية حقوق العمال الفلبينيين في الإمارات، مثمناً ((الاجتماع المثمر الذي يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين)).

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