Thursday, 07 December 2023 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن زايد يثمن دور موظفي خدمة المتعاملين كواجهة للتعامل مع الجمهور

12/6/2023 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أهمية الدور الذي يقوم به الموظفون كواجهة أساسية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم أفضل مستويات العناية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد في المنطقة، والحاصل على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023. وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم، تعرّف سموه على آلية العمل المتبعة في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين في منطقة الظفرة وخطط التطوير المستقبلية.

وهنأ سموه قيادات الهيئة والعاملين في المركز بمناسبة الحصول على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 والذي أعلن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)).

وأشاد سموه بجاهزية المركز وجودة خدماته وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية، معرباً سموه عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد، والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين.

وقال سموه إن إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات لكسب ثقة المجتمع.

دعم لا محدود

من جانبه أكد العميد خلفان بطي القبيسي مدير المركز، أن ما حققه مركز الظفرة من ريادة وتميز في تقييم الخدمات الحكومية خلال فترة زمنية وجيزة تم بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اللامحدود والمتابعة الحثيثة من معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وقيادات الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06122023000110011019ID1107549418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث