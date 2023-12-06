حمدان بن زايد يثمن دور موظفي خدمة المتعاملين كواجهة للتعامل مع الجمهور

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أهمية الدور الذي يقوم به الموظفون كواجهة أساسية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم أفضل مستويات العناية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد في المنطقة، والحاصل على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023. وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم، تعرّف سموه على آلية العمل المتبعة في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين في منطقة الظفرة وخطط التطوير المستقبلية.

وهنأ سموه قيادات الهيئة والعاملين في المركز بمناسبة الحصول على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 والذي أعلن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)).

وأشاد سموه بجاهزية المركز وجودة خدماته وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية، معرباً سموه عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد، والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين.

وقال سموه إن إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات لكسب ثقة المجتمع.

دعم لا محدود

من جانبه أكد العميد خلفان بطي القبيسي مدير المركز، أن ما حققه مركز الظفرة من ريادة وتميز في تقييم الخدمات الحكومية خلال فترة زمنية وجيزة تم بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اللامحدود والمتابعة الحثيثة من معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وقيادات الهيئة.

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