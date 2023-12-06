برعاية هزاع بن زايد.. يومكس وسيمتكس و«تحدي البرمجة» يناير 2024

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، تقام في الفترة ما بين 23 و25 يناير 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس 2024))، والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس 2024))، وفقاً للجنة العليا المنظمة، التي أعلنت عن إطلاق مسابقة ((تحدي البرمجة))، التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة.

تنمية الكفاءات

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرضين: ((يأتي إطلاق هذه المسابقات، ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الرامية إلى دعم وتنمية الكفاءات والمواهب الإماراتية المتخصصة في القطاعات المختلفة، ويعد قطاع البرمجيات أحد أهم القطاعات التي تركز عليها رؤية التطوير المستقبلية لدولة الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة)).

منصة مثالية

وأشار إلى أن المعرضين يشكلان منصة مثالية لاستضافة المسابقات التي من شأنها استقطاب كوكبة من الخبراء والكفاءات الوطنية المتخصّصة، التي تتيح لهم الفرصة لتسليط الضوء على مهاراتهم الابتكارية في مجال البرمجة، وتعزيز التواصل والاحتكاك مع المبرمجين الآخرين، وأصحاب الخبرات على المستوى الوطني، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تنطلق من حرصنا الدائم على تعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع ثقافة الابتكار في قطاع الدفاع.

وتُقدم هذه المسابقة فرصة للمشاركين لإظهار خبراتهم في تطوير البرمجيات، وتصميم الأجهزة وتخطيط العمليات للطائرات المسيرة، كما تعتبر وسيلة للبقاء على اطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطائرات المسيرة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة التسجيل عبر موقع ((يومكس 2024))، حيث تتطلع اللجنة المنظمة إلى الترحيب بألمع العقول البرمجية في دولة الإمارات، وتوفير تجربة استثنائية لجميع الحضور والمشاركين.

محاكاة وتدريب

وتنظم مجموعة ((أدنيك))، بالتعاون مع وزارة الدفاع، المعرضين اللذين يعدان الفعالية الوحيدة من نوعها في المنطقة المتخصصة في صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المحاكاة والتدريب في القطاعات التجارية والمدنية والاستخدامات الدفاعية.

من جانبه، قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((أدنيك)): ((وتعد استضافة المعرضين لهذه المسابقات، امتداداً لجهود ((أدنيك)) للتعاون مع شركائها لإطلاق المبادرات والفعاليات المصاحبة الجديدة، التي تسهم في تعزيز مكانة الفعالية إقليمياً ودولياً، واستكمالاً لجهود المجموعة الرامية إلى ترسيخ المعرفة المتقدّمة في الدولة)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز