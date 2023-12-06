سلطان بن أحمد يطّلع على تقنيات شركة «إس كي تيليكوم» الكورية

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، شركة إس كي تيليكوم، للاطلاع على المجالات التي تعمل فيها المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، إذ تعد الشركة من أحدث الشركات العالمية المبتكرة في مجال الاتصالات المتنقلة، وتقنيات الجيل الخامس.

وتتخصص «إس كي تيليكوم» في الحلول الرقمية، وصناعة الترفيه، والألعاب الإلكترونية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية وإنترنت الأشياء عالي السرعة وخدمات البيانات المتقدمة، كما تعمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي.

كما زار سمو نائب حاكم الشارقة معرض مركز الخبرة المستقبلية للاتصالات، الذي يقع ضمن مقر الشركة، ويقدم عرضاً للأفكار المتقدمة والابتكارات في كل مجالات الحياة والمستقبل، الذي تتوفر فيه الاتصالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والإبداع، وتسهيل الحياة على نمط من الرفاهية والتطور وتوفير كافة الاستخدامات.

مذكرة تفاهم

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في سيئول، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة جين جي للرياضات الإلكترونية.

وقع المذكرة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وآرنولد وون هر، الرئيس التنفيذي لشركة جين جي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابطهما المهنية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وتأكيداً على إقامة علاقات ودية وتعاون مثمر بين المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة ونظرائهما في كوريا الجنوبية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للأطراف.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين، كما نصت على أن تكون مجالات التعاون في بناء نظام للألعاب والرياضات الإلكترونية يراعي البيئة، وذلك في مدينة الشارقة للإعلام، والمساعدة في إطلاق البرامج التعليمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

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