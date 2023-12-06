دور فاعل للقطاع الخاص بمؤتمرات «كوب»

ناقشت جلسة رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر ((كوب 28))، الدور الفعال للقطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في المؤتمر، وشارك في الجلسة متحدثون بارزون ومنهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد البحوث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهج التعاون.

وشدد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في ((كوب 28)) الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشروعات في كلمته الافتتاحية، على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في مؤتمرات كوب. وأضاف بدر جعفر الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي عقد ضمن برنامج المؤتمر: ((علينا توظيف المزيد من هذه الطاقات والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق)).

واستعرضت الجلسة، الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس، وبحثت أيضاً الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ.