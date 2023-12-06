«إي آند» توقّع اتفاقية قرض أخضر بـ 366 مليون درهم

أعلنت ((إي آند)) عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (100 مليون دولار)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28). كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام ((إي آند)) بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة مهمة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات.

ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية ((إي آند)) البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.

وحصلت ((إي آند))على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار؛ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهلة، التي تغطي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويل مشروعات إضافية مستقبلية تركز على التنمية المستدامة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحد من التلوث.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند)): ((امتداداً لما أعلنته ((إي آند)) خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كل الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة مهمة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزز هذه الخطوة من التزام ((إي آند)) بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ وتبرهن سعيها لقيادة الابتكار في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها)).

تم تقييم إطار التمويل المستدام لـ ((إي آند)) من قبل شركة (Morningstar Sustainalytics)، لتعزيز موثوقية الإطار وضمان توافقه مع إرشادات سندات الاستدامة لعام 2021، ومبادئ السندات الخضراء لعام 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية لعام 2023، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية لعام 2023.

وبذلك، يتجاوز إطار التمويل المستدام من ((إي آند)) دوره كأداة مالية ليمتد إلى منهج استراتيجي يدعم مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس انسجام المجموعة مع رؤية دولة الإمارات والمساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ، بما يؤكد ريادة ((إي آند)) في قيادة قطاع التكنولوجيا وحرصها على التوجه نحو مسار أكثر استدامة ومسؤولية.