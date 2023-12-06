الرئيس التنفيذي لـ«تبريد» لـ« البيان »: «كوب 28» وضع خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون

أفاد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ((تبريد)) أن عمليات الشركة وفرت منذ تأسيسها ما يقرب من 20 مليار كيلو وات في الساعة، ومنعت إطلاق حوالي 8 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، ما يعادل إزالة 1.6 مليون مركبة من الطرقات، أي حوالي 50 % من المركبات المسجلة في الدولة، مشيراً إلى أن مشاركتهم كشركة متخصصة في توفير حلول فعالة ومستدامة لتبريد المناطق في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) يعد أمراً أساسياً، متطلعاً إلى مد جسور التعاون مع الشركاء في قلب الحدث لوضع خارطة طريق تعكس روح التعاون الدولي بهدف تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من انبعاثات الكربون وتقديم حلول مستدامة للتبريد.

وقال في تصريحات لـ((البيان)): تعتبر استضافة الإمارات لمؤتمر ((كوب 28))، فرصة مهمة تؤكد الدور الريادي للإمارات ومدى التزامها الجاد تجاه قضايا التغير المناخي والاستدامة. كما سينعكس الحدث على دور الإمارات في المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن أي استثمارات مستقبلية ستكون متسقة مع هدفهم الرئيس بأن يكونوا رواداً في مجال التبريد المستدام والذي يقدم حلولاً مستدامة وخدمات ممتازة لتلبية الطلب المتزايد على التبريد في الداخل وفي الخارج، مشيراً إلى أن التزامهم يجسد بدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 14 جيجا واط بحلول عام 2030، واستراتيجية أبوظبي للتغير المناخي ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتطرق المرزوقي إلى المشروع التجريبي ((ماكسويل)) الأول من نوعه في العالم، بالتعاون مع شركة ((إتش تي ماتيريالز ساينس)) الأيرلندية، والذي عززت نتائجه فرص تحقيق مكاسب كبيرة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن نتائج واعدة للمشروع تتمثل في نجاح تقنية الموائع النانوية ((ماكسويل)) التي طورتها شركة ((إتش تي ماتيريالز ساينس))، في إمكانية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 9 % و15 % حال تطبيقها في عمليات تبريد الحالية التي تضم 91 محطة لتبريد المناطق، ما سيسهم في التخلص من حوالي 200 ألف طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً نتيجة لانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية. ويعادل هذا الرقم الاستغناء عن 43,500 سيارة سنوياً بفضل توفير 335 مليون كيلوواط من الكهرباء، ما يكفي لتزويد حوالي 20 ألف منزل بالطاقة.

وأضاف: كشركة مدرجة في سوق دبي المالي، نقوم باستمرار بتقييم الفرص التي تسهم في توسيع محفظتنا الاستثمارية بطريقة مستدامة. وخلال السنوات الـ25 الماضية، أظهرت ((تبريد)) قدرتها على تحقيق المستحيل فيما يتعلق بتوفير حلول تبريد مستدامة وتقديم خدمات موثوقة للعملاء والحد من الانبعاثات الكربونية، كما أسهمت كشريك أساسي بإطلاق منظومة التكنولوجيا المناخية ((Hub71+)) إلى جانب ((Hub 71)) والعديد من الشركاء الرئيسيين والمؤسسين الملتزمين بتطوير تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأطر التنظيمية المبتكرة في هذا المجال.