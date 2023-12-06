الإمارات تقود التحليق العالمي بالوقود المستدام

أكدت الإمارات في عام 2023 مكانتها كقوة رائدة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وواصلت دورها الريادي في الدفع نحو إنتاج وتشغيل أكثر استدامة للقطاع على المستوى العالمي.

ويحتفي العالم يوم غد الموافق 7 ديسمبر بـ((يوم الطيران المدني الدولي))، الذي يتزامن هذا العام مع استضافة الإمارات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ((كوب 28)).

ورسخت الإمارات مكانتها في الصدارة إقليمياً، وضمن الأكثر تنافسية عالمياً في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، وحلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوفرة بالكيلو متر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، وفي المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز الـ 10 عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وذلك وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.

وجاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.

وتصنف الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم، من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتواصل الإمارات جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني، الذي يسهم بنسبة تزيد على 13% في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويسهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.

وخلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 استقبلت مطارات الدولة 86 مليوناً و936 ألفاً و854 مسافراً قادماً، بنسبة نمو تجاوزت 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت 62 مليوناً و340 ألفاً و434 مسافراً، فيما تشير التوقعات إلى اختتام العام الجاري بـ 130 مليون مسافر.

وترتبط الإمارات بنحو 187 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع العديد من دول العالم، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطول يزيد على 504 طائرات للناقلات الوطنية، تسير رحلات إلى ما يزيد على 200 وجهة دولية.

ومع تصدرها المرتبة الأولي عالمياً في معايير الأمن والسلامة، تواصل الإمارات العمل على تطوير البنية التحتية في قطاع الطيران المدني لاستيعاب الطلب الكبير على حركة السفر والطيران، وفي هذا الإطار جاء افتتاح مبني المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى أعمال التوسعة التي تشهدها مطارات عدة في الدولة.

وتلعب الإمارات دوراً مؤثراً وحيوياً في صياغة مستقبل أخضر أكثر استدامة لقطاع الطيران على المستوى العالمي؛ إذ استضافت قبل أيام قليلة أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل (CAAF3)، الذي شهد في ختامه التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام ((إطار دبي العالمي)).

وحدد ((إطار دبي العالمي)) هدفاً طموحاً في خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وذلك عبر تحفيز زيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وسائر مصادر الطاقة النظيفة في مجال الطيران في أنحاء العالم المختلفة، باعتبار أن ذلك هو أساس تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، مع تطوير ممكنات تدعم التوسع في الإنتاج، من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فيما بين الدول.

وتزامناً مع المؤتمر أعلنت مؤسسات وشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها عن إطلاق تحالف ((إير- كرافت))، الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام ((ساف))، ويعد تحالف ((إير- كرافت))، أو ((مركز الإمارات لتقنيات وقود الطيران المتجددة والمتقدمة)) أول مبادرة من نوعها تجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في ((ساف))، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية.