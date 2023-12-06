إطلاق مزرعة عمودية في دبي تخفض الواردات الغذائية للدولة 1 %

في إطار العمل المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة الداعمة لاستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وقّع ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) اتفاقية لإقامة مشروع مزرعة عمودية ضخمة تمتد على مساحة 900 ألف قدم مربعة، من المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3000 طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعد الأول من نوعه لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر بنحو 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً.

الإعلان عن المشروع الرائد الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة ((ريفارم)) جاء على هامش مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) المنعقد في مدينة إكسبو دبي، بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث قام بتوقيع الاتفاقية هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((وصل))، وأوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة ((كريستوف جلوبال إمباكت))، كما حضر التوقيع محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ((SSK)).

ومن المنتظر البدء في تنفيذ المشروع بحلول منتصف 2024، من قبل ((ريفارم)) وهو مشروع مشترك بين مجموعة شركات ((SSK)) مقرها الإمارات، ومؤسسة ((كريستوف جلوبال إمباكت)) ومقرها المملكة المتحدة، حيث سيتم بناء المزرعة الجديدة في مشروع ((وادي تكنولوجيا الغذاء))، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوره مجموعة ((وصل)) لإدارة الأصول.

وتعتمد المزرعة العمودية الجديدة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال على مستوى العالم ومنها: المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاورة، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، إضافة إلى مصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها وتسهم في تحقيق أهداف الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة بنسبة 1 %، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

نهج مستدام

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن التكنولوجيا والابتكار أداتان فعالتان في معركتنا ضد تغير المناخ. وإذا أردنا أن ننجح في الحفاظ على التعهد العالمي بالحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود 1.5 درجة مئوية، فنحن بحاجة إلى نهج مستدام ومتجدد في التعامل مع النظم الغذائية وإدارة الموارد.

وأضافت: خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف، وضعت الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول الأعمال، وحصلت حتى الآن على توقيع 134 دولة على إعلان ((كوب 28)) بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. ويعد مشروع ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) مثالاً رائداً لكيفية استخدام الابتكار مثل الحاضنات المزارع المتطورة - بما في ذلك المزارع العمودية وذات الأنظمة المغلقة - لضمان أمننا الغذائي العالمي. ويعد الإعلان عن شراكة جديدة لبناء مزرعة عمودية ضخمة في وادي تكنولوجيا الغذاء بدولة الإمارات خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل مستدام وآمن غذائياً.

طموح ورؤية

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((وصل)): تمتلك الإمارات الطموح والرؤية لتكون في طليعة ضمان الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي لمواجهة جميع التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم. ونعمل من خلال هذا المشروع المتطور والاستثنائي على إحداث تغيير نوعي في قطاع التغذية وتحسين الاستفادة من الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن عملية إنتاج الغذاء، ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك.

ترشيد المياه

وحول أبرز أهداف المشروع، قال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ((SSK)): تهدف ((ريفارم)) إلى إعادة التوازن لمستقبل الأمن الغذائي. ويسهم نهجنا في تحقيق أهداف مستقبل الغذاء وتعزيزه، كما سيتم الاستغناء عن إمداد الأنابيب التقليدية للري بفضل أنظمة تكرير المياه التي تحول النفايات العضوية إلى مواد مفيدة وتزويد المزارع العمودية بما تحتاجه، وذلك بكفاءة استغلال المياه بشكل أفضل.

قفزة نوعية

وعن التطور في مجال استدامة الغذاء في الإمارات، قال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة ((كريستوف جلوبال إمباكت)): إن ما تم تحقيقه في الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية يعد قفزة نوعية في صناعة الأغذية المستدامة، وذلك بفضل تطلعات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نحو تبني تقنيات وحلول فعالة والاستفادة من الأنظمة الجديدة التي مكّنتنا من جمع العديد من الشركات وقادة المشاريع والتقنيات الحديثة لبناء مشروع جاذب ومحفّز للمستثمرين من داخل الدولة ومن حول العالم.

يذكر أن ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) هو مشروع مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة ((وصل))، ويركز على الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، ويعمل كقوة دافعة لعملية تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا. ويرتكز ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) على مفاهيم التواصل والابتكار وتشجيع نمو الأعمال في هذا القطاع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويشمل المشروع مناطق للإنتاج والتخزين، ومركزاً للأنظمة اللوجستية وآخر للابتكار والبحث والتطوير، ومرافق للتخزين البارد، بالإضافة إلى أكاديمية ومجمع للأعمال ومنطقة للتسوق ومركز للزوار ومناطق سكنية.