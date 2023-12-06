صقر غباش: أبارك للإنسانية إنجازات «كوب 28»

افتتح معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وقال معالي صقر غباش في كلمته: من دواعي سروري أن أرحب بكم على أرض الإمارات، والتي مثلما عرفتموها وطناً وملتقى للتعايش والتسامح والسلام، فإنها تستضيفكم وهي تحمل معكم، ومن أجل الكوكب والإنسان معاً، رسالة الدفاع عن الأرض واستدامة مواردها وازدهار بيئتها وطبيعتها.

وأضاف معاليه: أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير للاتحاد البرلماني الدولي شريكنا في تنظيم المؤتمر، مقرونةً بأسمى عبارات الامتنان لرئاسة ((كوب 28)) وفريق دولة الإمارات لتغير المناخ الذي لم يدخر وسعاً لتسهيل عقد مؤتمرنا ضمن فعاليات ((كوب 28))، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ مع ما يعكسه ذلك من إدراك للدور المهم للبرلمانيين وتقاسم للمسؤولية بين مؤسساتنا الوطنية التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى النتائج المثمرة التي عقدنا العزم جميعاً على تحقيقها.

وقال معالي صقر غباش: أبارك للإنسانية جمعاء ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف الحالي من نتائج عملية منذ أول يوم لانطلاقته، ولعل أهمها هو إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة والنامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وهذا الإنجاز هو نصر للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء، وهو انتصار لمعنى تقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم.

وتابع معاليه: أنقل لكم عبارة موجزة وصف بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تداعيات ظاهرة التغير المناخي وحدد فيها ما علينا فعله بقوله: ((إنه لوقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه العديد من التحديات ومن أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدةً فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصةً للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد)).

وأكد معاليه أن قضية تغير المناخ شكلت ومنذ تأسيس دولة الإمارات، أولوية كبرى في سياسات الدولة وتوجهات قيادتنا الرشيدة من خلال اعتماد مسارين متوازيين: أولهما التوجه نحو الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، وثانيهما توفير أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم عملية التحول نحو التنمية المستدامة بكل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل هذا كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام (2015)، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال اعتمادها ((استراتيجية الإمارات للطاقة 2050)) باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال معاليه: يضاف إلى ذلك إنّ رؤية دولة الإمارات المناخية قد اعتمدت منهجيةً متميزةً تقوم على مبدأ ((الشراكة المتكاملة)) في التصدي لظاهرة تغير المناخ ومعالجة تداعياته، أو بعبارة أخرى: إنها منهجيةٌ تتضمن مشاركة مؤسسات السياسة والتشريع والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام وحتى الأديان في تحديد مسؤولياتها وكيفية تكاملها مع بعضها البعض الآخر للتعامل مع هذه القضية، وهذا ما يتجلى، مثلاً، في استضافة العاصمة أبوظبي لـ((القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ))، بتاريخ -6 7 نوفمبر 2023، لتأكيد أهمية تعزيز دور قادة الدين ورموزه ومساهمتهم في دعم سياسات واستراتيجيات مواجهة تغير المناخ وفي تحقيق العدالة المناخية.

وقال معاليه: ومن هذا المنطلق، فإني أود التأكيد على مجموعة من الحقائق ذات الصلة بهذه الظاهرة، والتي تستوجب التوقف عندها لنتمكن من التوصل إلى رأي مشترك حيالها، وهي:

أولاً: اقترن تقدم الإنسان في العصر الحديث، وللأسف الشديد، بمحاولته السيطرة على الطبيعة ومواردها، وعليه فإننا اليوم بحاجة لمراجعات شفافة وشاملة لبيان أن التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي لا يجب أن يكون على حساب سلامة الطبيعة والبيئة واستدامتهما، وعليه فإننا مطالبون بإرساء علاقة تبادلية عادلة ورحيمة وودية بيننا وبين الطبيعة والبيئة.

ثانياً: إننا، شعوباً ودولاً، الأمناء على البيئة والطبيعة ومواردهما، قد ورثناهما عن أجيالنا السابقة، وعليه فإنّ كل الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد نوع وجودة ومقدار الإرث الذي سنتركه لأبنائنا وأحفادنا. وبالتالي فإننا مطالبون كبرلمانيين بالعمل مع حكوماتنا ومؤسساتنا الوطنية التنفيذية من أجل سنّ تشريعات مناخية ملزمة تحدد أهدافاً واضحةً وطموحةً في إطار زمني مناسب لخفض الانبعاثات وللاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.

ثالثاً: إنّ كثيراً من الدول النامية والفقيرة تتحمل أعباء وفواتير تداعيات تغير المناخ بمقدار أكبر بكثير من مقدار مساهمتها فيها، الأمر الذي يفرض على الدول المتقدمة تقديم المساعدة المادية والتكنولوجية للدول النامية والفقيرة من أجل أن يتقاسم الجميع أعباء التصدي لظاهرة التغير المناخي، ومن أجل أن يكون التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة عادلاً للجميع، ومن أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان والاستقرار والسلام.

إشادة

وأعربت توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، عن شكرها لدولة الإمارات على نجاحها في استضافة ((كوب28))، مثمنة نهج دولة الإمارات وعملها وتواصلها وشراكتها مع دول العالم من أجل تحقيق الأهداف الخاصة باستدامة العمل من أجل مواجهة التغير المناخي، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر البرلماني ضمن المنطقة، وهذا كان حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي لتكون مناقشتنا جنباً إلى جنب بمصاف حجم المشكلة التي نوجهها، مثمنة حسن الضيافة والتعاون الذي يقدمه المجلس الوطني الاتحادي والحرص والأفكار التي قدمها لإنجاح الاجتماع البرلماني الدولي.

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في كلمة ألقاها نيابة عنها مارتن شنغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: أتقدم بجزيل الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم وللنتائج التي تحققت، والعمل على المسار الشامل والتشاركي الذي انتهجته في تنظيم هذا المؤتمر والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف الجوانب، نستذكر ما يحدث في مناطق عدة في العالم، وهذه الاجتماعات التي تستضيفها الإمارات خير دليل على أنه يجب أن نتصدى لمختلف هذه الأزمات التي تواجه العالم وفي مقدمتها مواجهة التغير المناخي، وتغير المناخ يتطلب منا جميعاً برلمانيين وحكومات ومنظمات دولية أن نتحرك على الفور.

وأضافت: إن مناقشتنا في الاجتماع بحجم الطبيعة الملحة لتحدي تغير المناخ يفرض علينا عملاً استباقياً وتحمل المسؤولية الكبرى، حيث قام الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ الإجراءات والقرارات بالتعاون مع البرلمانات الوطنية، لأن تغير المناخ ليس له جواز ولا يعرف حدوداً، ولا يطلب إذن أحد ليعصف ببلاده، وهنا نؤكد دور البرلمانات التي يتطلب منها أن تتجاوز الحدود التقليدية في اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تعزز الاستدامة.

وأكدت دعم الاتحاد البرلماني الدولي للمبادرات العالمية مثل ((البرلمانات في خدمة الكوكب))، وهي تستهدف البرلمانات الوطنية لمساعدتها على تطبيق الإجراءات الفعالة وتحث البرلمانات على تعزيز التزاماتها ودعم القرارات التي تتخذها حكوماتها، ومن المهم أن تقوم البرلمانات بأداء واجباتها ومراقبة الالتزام العالمي الذي اتخذ بهذا المجال.

وأعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن تطلعها أن تتوصل هذه المناقشات إلى التزامات دولية، والعودة إلى ما قبل الثورة الصناعية في الوصول إلى نسبة انبعاثات، مثمنة حضور المرأة والشباب هذه الاجتماعات.

تشريعات نشطة

من ناحية أخرى أعرب السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر ((كوب 28)) عن شكره للاتحاد البرلماني الدولي وللمجلس الوطني الاتحادي على تنظيم الاجتماعات وقال: هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها الاجتماع في المنطقة الخضراء لأعمال المؤتمر المناخي، وهذا دليل على الفهم الاستباقي بأهمية دور البرلمانات والعمل التشاركي العالمي.

وأكد السفير ماجد السويدي أن إشراك البرلمانيين في المؤتمر يدعم العمل في الوصول إلى تشريعات نشطة ويضيف مستوى من المساعدة من مختلف المؤسسات، وهذا يعني أن الالتزامات تترجم إلى وقائع على مختلف المستويات، خاصة الجهود الوطنية لدى مختلف الدول، وهذا يمنح البرلمانات مستويات أفضل من خلال تحديد نظام الاتصال وإيصال أصوات الشعوب على مختلف المستويات.

وحث السفير ماجد السويدي البرلمانات على الترويج للمبادرات الخضراء، وتعزيز الأعمال البرلمانية لمساعدة الحكومات على تطبيق إجراءات وقرارات تغير المناخ.

مساهمات وطنية

وقال الدكتور إياد أومغلي، ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: باسم المديرة التنفيذية للبرنامج نتقدم إلى دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، بالشكر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ونثمن المناقشات والقرارات التي جرت خلال أعمال المؤتمر المناخي والاجتماع البرلماني.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات في المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة الأزمة، والوصول إلى حلول فعالة لقضايا التغير المناخي، وقال: إن التقارير العالمية تقدم صورة عن عالم يواجه حاجة ملحة لتعزيز وتنسيق الجهود.

وأضاف: إن نسبة الانبعاثات تظهر الحاجة إلى مساهمات وطنية لتحقيق أهداف الاتفاقيات العالمية، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية مسؤولة ومشتركة من قبل البلدان التي لديها مستويات كبرى من الانبعاثات ودخل مرتفع فهي مسؤولة عن انبعاثات أكبر، مؤكداً أن دور البرلمانات التشريعي والرقابي ركيزة في العمل المناخي المؤسسي، و التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات الدولية يعزز الاستدامة البيئية.

جهد

وقالت كرستين آدم، مديرة قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: نحن مدعوون إلى المزيد من العمل والجهد من أجل تغيير المناخ والوصول إلى نتائج مرضية ،وآن الأوان للاستفادة من الهيكلة العالمية ومن مختلف المسارات المتبعة في مواجهة تحديات تغير المناخ. وشددت على ضرورة أن تكون قضايا المناخ في قلب الأجندات البرلمانية.