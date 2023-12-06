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83.4 مليار دولار تعهدات تمويلية تاريخية لدعم العمل المناخي

12/6/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخطت تعهدات التمويل الدولية لدعم العمل المناخي حاجز الـ 83 مليار دولار حتى الآن، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)) المنعقد حالياً في دولة الإمارات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأطراف، أن التعهدات التمويلية الدولية بلغت 83.4 مليار دولار، وهو رقم يعد تاريخياً مقارنة بعدد الأيام، التي انعقد فيها المؤتمر، فضلاً عن التوقعات بزيادة التمويل مع توالي الفعاليات في بقية أيام القمة.

وبلغت التعهدات التمويلية في قطاع الطاقة، 6.8 مليارات دولار، وفي التمويل المناخي 61.8 مليار دولار، وفي حماية الحياة وتحسين سُبل العيش 8.5 مليارات دولار، وفي احتواء الجميع 1.7 مليار دولار، وفي صندوق المناخ الأخضر 3.5 مليارات دولار، وفي الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة التداعيات 726 مليون دولار، وفي صندوق التكيف 134 مليون دولار، وفي صندوق البلدان الأقل نمواً 129 مليون دولار، وفي الصندوق الخاص لتغير المناخ 31 مليون دولار، أما بخصوص مستجدات الإعلانات والتعهدات الصادرة عن المؤتمر فقد صدر تعهد ((كوب 28)) بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، ودعمته 123 دولة، كما صدر إعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وأيدته 140 دولة، كذلك صدر إعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن الصحة والمناخ، ودعمته 132 دولة.

أيضاً صدر إعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن التمويل المناخي وأيدته 13 دولة، وإعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن التبريد وأيدته 63 دولة، وإعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، ودعمته 75 دولة، وتعهد ((تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح))، وأيدته 65 دولة، وإعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، ودعمته 71 دولة، وميثاق ((كوب 28)) لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، ودعمته 52 دولة، وإعلان ((كوب 28 الإمارات)) بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته، ودعمته 38 دولة.

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