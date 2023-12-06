«غلفتينر» تنظم جولة ترويجية في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت شركة ((غلفتينر))، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، جولة ترويجية في الصين لتسليط الضوء على الإمكانات التجارية واللوجستية المتكاملة لبوابات التجارة الاستراتيجية في المناطق الشمالية.
والتي تتمتع بموقع مهم على ساحل إمارة الشارقة داخل وخارج مضيق هرمز، وتخدم طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، ودولة الإمارات ومنطقة المحيط الهندي الأوسع.
وشملت الجولة مدينة شنتشن بجنوب الصين، ومقاطعة نانشا، ومدينة تشينغداو، والعاصمة الصينية بكين. ترأس الوفد أندرو هود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ((غلفتينر)).
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