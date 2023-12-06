«غلفتينر» تنظم جولة ترويجية في الصين

نظمت شركة ((غلفتينر))، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، جولة ترويجية في الصين لتسليط الضوء على الإمكانات التجارية واللوجستية المتكاملة لبوابات التجارة الاستراتيجية في المناطق الشمالية.

والتي تتمتع بموقع مهم على ساحل إمارة الشارقة داخل وخارج مضيق هرمز، وتخدم طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، ودولة الإمارات ومنطقة المحيط الهندي الأوسع.

وشملت الجولة مدينة شنتشن بجنوب الصين، ومقاطعة نانشا، ومدينة تشينغداو، والعاصمة الصينية بكين. ترأس الوفد أندرو هود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ((غلفتينر)).

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