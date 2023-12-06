غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي

أعلنت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي، ليمثل مصالح مجتمع أعمال كوستاريكا في الإمارة.

ويشكل تأسيس ((مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي)) خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين دبي وكوستاريكا.

وجاء الإعلان عن تأسيس المجلس الجديد خلال استقبال الغرفة وفداً رفيع المستوى برئاسة أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا؛ يرافقه فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة.

وركز اللقاء على استراتيجيات التعاون لإطلاق كامل إمكانات مجلس الأعمال الجديد، والذي سيعود بفوائد عدة على الشركات في دبي وكوستاريكا على حدٍ سواء.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يمثل تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي، خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. ويندرج هذا التعاون في إطار سعينا المستمر لضمان بيئة أعمال داعمة ومحفزة في دبي. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز التجارة الثنائية وتحفيز فرص الأعمال والاستثمار عبر الحدود بين بلدينا)).

ونمت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا بشكل مطرد لتصل قيمتها إلى 58.7 مليون دولار في عام 2022، أي بمعدل نمو سنوي لافت وصلت نسبته إلى 19%. ومن المتوقع أن تشهد علاقات التجارة والاستثمار الثنائية نمواً كبيراً بين الجانبين عقب تأسيس مجلس الأعمال الجديد.

وقد دخلت كوستاريكا في وقت سابق من هذا العام في مفاوضات أولية مع دولة الإمارات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مما يمهد الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتعمل بمثابة منصات مهمة للشركات في دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالنفع المتبادل على الطرفين. وتهدف هذه المجالس إلى تعزيز جهود دعم مصالح الأعمال، ومد جسور التعاون بين مجتمعات الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، حيث تركز هذه المجالس بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس.

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