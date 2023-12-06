تقرير لمجلس سيدات أعمال دبي يبحث فرص وتحديات التقنيات المالية

أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً مفصلاً حول النقاشات التي جرت مؤخراً في ثاني فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية.

حيث استعرض التقرير الفرص والتحديات وآفاق النمو للنساء في قطاع التمويل والخدمات المالية، والمشهد الحالي لقطاع التقنيات المالية في الدولة، بالإضافة إلى دور المرأة في مواجهة هذه التحديات وصناعة مستقبل التقنيات المالية.

وتضمن التقرير استعراضاً لواقع القطاع والفرص والتحديات، حيث يمر القطاع بموجة تحولية تشمل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين.

وذكر التقرير أن المشاركين بالجلسة أشادوا بالتحول الذكي والحاجة إلى حوكمة رشيدة تعزز الأمان في المعاملات الرقمية، مؤكدين أن اتجاهات التقنيات المالية لا يجب أن تركز فقط على الجانب المالي، بل عليها أن تتوسع لتشمل تأثيراتها على إدارة البصمة الكربونية، مع توقعات بارتفاع بنسبة 20% في النشاطات الرقمية مما يعكس التحول نحو الاقتصاد اللانقدي.

وسلط التقرير الضوء على جانب مهم من النقاشات التي جرت خلال الجلسة وأبرزها التمثيل المتدني للمرأة في قطاع التقنيات المالية، مما يظهر الحاجة إلى المزيد من الاندماج الاجتماعي بين الجنسين، وخصوصاً في المناصب العليا والرفيعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز