تقرير لمجلس سيدات أعمال دبي يبحث فرص وتحديات التقنيات المالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً مفصلاً حول النقاشات التي جرت مؤخراً في ثاني فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية.
حيث استعرض التقرير الفرص والتحديات وآفاق النمو للنساء في قطاع التمويل والخدمات المالية، والمشهد الحالي لقطاع التقنيات المالية في الدولة، بالإضافة إلى دور المرأة في مواجهة هذه التحديات وصناعة مستقبل التقنيات المالية.
وتضمن التقرير استعراضاً لواقع القطاع والفرص والتحديات، حيث يمر القطاع بموجة تحولية تشمل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين.
وذكر التقرير أن المشاركين بالجلسة أشادوا بالتحول الذكي والحاجة إلى حوكمة رشيدة تعزز الأمان في المعاملات الرقمية، مؤكدين أن اتجاهات التقنيات المالية لا يجب أن تركز فقط على الجانب المالي، بل عليها أن تتوسع لتشمل تأثيراتها على إدارة البصمة الكربونية، مع توقعات بارتفاع بنسبة 20% في النشاطات الرقمية مما يعكس التحول نحو الاقتصاد اللانقدي.
وسلط التقرير الضوء على جانب مهم من النقاشات التي جرت خلال الجلسة وأبرزها التمثيل المتدني للمرأة في قطاع التقنيات المالية، مما يظهر الحاجة إلى المزيد من الاندماج الاجتماعي بين الجنسين، وخصوصاً في المناصب العليا والرفيعة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN06122023000110011019ID1107549401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.