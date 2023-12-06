شركات الإنشاءات اليابانية تُفتش عن صفقات دمج واستحواذ في الولايات المُتحدة

تتسابق ثلاث من أكبر شركات التطوير العقاري في اليابان ((بشراسة)) لشراء شركات بناء المنازل في الولايات المُتحدة الأمريكية في مسعى من جانبها للنمو خارج سوقِها المحلية المُتقلصة.

فوفقاً لأربعة من المصرفيين والمُحامين المُتخصصين في عمليات الدمج والاستحواذ المُطلعين على الأمر، تبحث شركات دايوا هاوس وسيكيسوي هاوس وسوميتومو فورستري بنشاط عن عمليات استحواذ في الولايات المُتحدة وقد اقتربت من عدة أهداف مُحتملة.

وتتراوح القيمة السوقية لهذه المجموعات اليابانية من 770 مليار ين إلى 2.7 تريليون ين، أو ما يُعادل 5.3 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، ما يجعل العديد من الشركات الأمريكية الكُبرى أهدافاً مُحتملة. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر إن الشركات قد تختار في البداية الاستحواذ على شركات صغيرة.

وقال أحد المصرفيين المُطلعين: ((نشهد بشكلٍ مُتزايد محاولات شرسة للمُشترين اليابانيين لاستمالة شركات بناء المنازل الأمريكية)). وقال آخر إنهم يتوقعون إتمام صفقة واحدة على الأقل قبل نهاية السنة المالية اليابانية في مارس.

ووفقاً لمُحللين بشركة بي سي إيه فقد شهدت أسهم شركات بناء المنازل الأمريكية ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة، لتعوض بذلك مُعظم خسائرها في الأشهر الأربعة السابقة. ، وكانت أسعار المنازل في الولايات المُتحدة ارتفعت في شهر سبتمبر للشهر الثامن على التوالي، حيث استمر نقص مخزون الإسكان في تعزيز الطلب رغم ارتفاع أسعار الرهن العقاري.

وفي ملاحظة حديثة للعُملاء، قال مُحللو شركة بي سي إيه: ((إن ارتفاع أسعار الرهن العقاري يؤثر على رغبة أصحاب المنازل الحاليين في البيع، مما يُقلِل من عرض المنازل المُتاحة للبيع في السوق. وفي الوقت نفسه، يتيح نقص المساكن الفرصة لدعم أنشطة البناء. وقد يقلل هذا الأمر من مُعاناة شركات بناء المنازل في حالة حدوث ركود في العام المُقبل)).

وفي مواجهة انخفاض عدد السكان ووجود فائض في المساكن المُتاحة في أسواقها المحلية، ترغب الشركات اليابانية في التحرك النشط رغم حقيقة أن الين يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود، وهو ما سيجعل الاستحواذات في الولايات المُتحدة مُكلفة نسبياً.

وخلال العام الماضي وُلِد أقل من 800.000 طفل في اليابان، وانخفض عدد السكان البالغ 125 مليون نسمة بأكثر من 500.000 نسمة. ووفقاً لتقديرات عام 2018، يوجد في اليابان حوالي 8.5 ملايين منزل فارغ، ومن المتوَقع أن يرتفع هذا العدد بقوة إلى 20 مليوناً خلال العقدين المُقبلين.

ولدى الشركات الثلاث بالفعل عمليات في الولايات المُتحدة. فقد دخلت دايوا هاوس السوق الأمريكي في عام 1976، وقامت ببناء 10.000 منزل قبل أن تنسحب بعد تسع سنوات. ثم عادت مرة أُخرى في عام 2011 وأسسَّت شركة فرعية في كاليفورنيا.

وأفادت شركة سيكيسوي أنها بنت 2.6 مليون منزل، لكن أقل من 40.000 منها كانت خارج اليابان. وتعمل الشركة في الصين وسنغافورة وأستراليا والمملكة المُتحدة، ودخلت السوق الأمريكي في عام 2017.

وخلال العشرين عاماً الماضية، نمت شركة سوميتومو فوريستري لتُصبح تاسع أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المُتحدة من حيث عدد المشروعات المُكتملة سنوياً، وذَكرت أنها قامت بتوسيع أعمالها من خلال الاستحواذ على حصص شركاء في الشركات المحلية وجعلها فروعاً تابعة لها.

وقالت الشركة: ((نعتقد أن الطلب على الإسكان في الولايات المُتحدة سيظل قوياً، لذلك، بالإضافة إلى النمو العضوي للفروع الحالية التابعة لنا، سنُفكر في الاستحواذات المُستقبلية إذا وجدنا شريكاً يُقدم شروطاً جيدة ويُشاركنا فلسفتنا، مع مُراقبة اتجاهات السوق والتوقيت بعناية)).

وقالت شركة دايوا هاوس: ((سنواصل النظر في عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المُتحدة إذا سنحت الفرصة، ونحن ندرس بالفعل مشروعات مُتنوعة)). كما أوضحت شركة سيكيسوي هاوس إنها تبحث عن استحواذات في الولايات المُتحدة لكنها ألفتت إلى أنه لا توجد صفقة في مرحلة مُتقدمة حتى الآن.

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