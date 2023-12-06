تأمين المستقبل المهني.. تزايد متسارع للتحديات

يواجه قادة أعمال الغد مستقبلاً غامضاً، إذ تشير الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأماكن أخرى، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع التضخم، إلى آفاق مليئة بالتحديات. في الأوقات المضطربة، قد يكون أهم درس يمكن أن تقدمه كليات إدارة الأعمال هو الرغبة والاستعداد للتحلي بالمرونة.

فتأمين المستقبل المهني لن يعني فقط اكتساب مهارات صعبة في مجال التكنولوجيا، بل أيضاً تطوير الجاهزية للابتكار والتغير وسرعة التعلم. ويتطلب أيضاً من الطلاب فهم الكيفية التي تلعب بها المهارات المجتمعية غير التقنية دوراً حتمياً في أي عمل ناجح. فماذا يعتقد أولئك الذين يتصارعون مع الغموض الحالي حول التكنولوجيات المتغيرة أنه سيساعد القادة المستقبليين؟.

بالنسبة لرومان دوكوتشايف، الرئيس التنفيذي التكنولوجي في شركة سالمون للخدمات المالية الرقمية، فإن لبنة الأساس لطلاب كلية إدارة الأعمال هو المعرفة الأساسية بالرياضيات. ويقول: ((سيكون هذا أكبر مساهم في تطوير التفكير التجريدي والتسلسلي، وقدرتك على فهم كيفية عمل الأنظمة المعقدة وتفاعلها)).

تعكس تعليقات دوكوتشايف التطور المتسارع والأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصبح ما يطلق عليه نظم ((الذكاء الاصطناعي الحدودي))، والتي تتضمن برنامج المحادثة شات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي، أكثر قوة، مع تداعيات محتملة على سوق العمل.

ويقول أنطون تشوريلوف، رئيس محفظة المنتجات في شركة سالمون، إن تعلم لغة برمجة على الأقل بمستوى أساسي يوفر رؤى مفيدة حول كيفية عمل الأنظمة. وفي نصائح للطلاب حول الصورة الأكبر لمسيرتهم المهنية، قال: ((عند اختيارك للمجالات التي تريد التركيز عليها، فإن تطوير العمق في مجال خبرتك هو شيء تحتاج للتركيز عليه.

لا تحاول معرفة القليل عن كل شيء فحسب: فهذا طريق إلى الضياع واللامكان)). إذا كان التعليم يمثل جزءاً من المعركة، فإن الجزء الآخر هو القدرة على التكيف. يقول مايكل سينديسيتش، نائب الرئيس التنفيذي في شركة ((نافان)) للتكنولوجيا المالية والمدير العام لمنتجها ((نافان إكسبينس)): ((الأمر يتعلق بالتفكير خارج الصندوق، لا أحد يعرف ما الذي يفعله حقاً، وليس هناك قواعد صارمة، يتعلق الأمر بكونك مرناً وقادراً على إيجاد الحلول)).

وقد أعلنت الشركة، المعروفة سابقاً باسم تريب أكشنزر، عن شراكة جديدة لإدارة النفقات مع سيتي بنك في أكتوبر. وكان تركيز نافان على سفريات الشركات، وهو القطاع الذي كان من بين القطاعات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، ما استلزم ردود فعل سريعة.

ويقول سينديسيتش مسترجعاً ذكريات مطلع عام 2020: ((لقد توقفت كل الرحلات تماماً.. كان الجميع يعملون بأقصى طاقتهم، لم تنخفض إيراداتنا إلى الصفر فحسب، بل كنا مضطرين إلى إعادة الأموال المدفوعة لأصحابها دون نهاية واضحة لما سيحدث)).

ويضيف: إنه في مواجهة الآفاق المليئة بالتحديات، كانت الشركة الناشئة قادرة على التحرك بسرعة فيما كانت الشركات المُنافسة الكبيرة بطيئة الاستجابة، وقد ضاعفنا جهودنا مع المؤسسات وقمنا بتعيين موظفي مبيعات محترفين لاختراق السوق بقوة من الطرف الأكبر، وأخبرنا الشركات أن أفضل وقت لتغيير برنامج السفر هو في الفترة التي لا يسافر فيها أحد)).

إن الدرس المستفاد لطلاب إدارة الأعمال من خطوة شركة نافان الجريئة هو أنه غالباً ما تكون هناك فرصة حتى في وجه الآفاق الغامضة.

فقد تمكنت الشركة من توسيع قاعدة عملائها عبر تجنب السياسات المحافظة واعتماد نهج أكثر استباقية، هذه القدرة على التكيف تفيد أولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء شركاتهم الخاصة، أو الانضمام إلى شركات أخرى، أثناء تعاملهم مع فترات الاضطراب. يقول سينديسيتش: ((لقد سمعت الكثير والكثير من القصص عن الإبداع، فالأمر لا يتعلق بالبقاء في المجال الذي تألفه، وبناء الشركات الناشئة فحسب)).

ويقول دانييل أرامانيوس، الأستاذ ورئيس إدارة البرامج الرئيسية في كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد، إن التعرف على العلاقة بين المهارات الناعمة والمهارات التكنولوجية أمر ضرري لقادة المستقبل.

ويضيف: ((لنفترض أنك ترغب في العمل على التيار المباشر عالي الجهد، وهو ضروري للطاقة المتجددة، سيتعين عليك فهم أشياء مثل المحولات، ولكن عندما تكون التكاليف عالية، فستكون مطالباً كذلك بمعرفة كيفية التعامل مع أمور مثل حق الطريق)). مثال آخر يستشهد به هو أنظمة الحوسبة السحابية.

فالمزيد من الأعمال تتجه بعيداً عن الأجهزة الموجودة في الشركات لتعتمد على الأدوات التي توفرها الشركات بما في ذلك أمازون وغوغل، لكن ذلك يضيف الغموض الجيوسياسي إلى المزيج العام، ذلك لأن المصدر الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة اللازمة للمكونات، بما في ذلك أشباه الموصلات المهمة للغاية، موجودة في الصين.

ويضيف الانتشار المتزايد لبرنامج المحادثة الآلية شات جي بي تي وغيره من النماذج اللغات الضخمة، التي يمكنها ((الهذيان)) بمعلومات غير دقيقة، المزيد من التعقيد. ويقول أرمانيوس: ((عندما يبيعني الناس التكنولوجيا، فإن نصف العمل يكون فهم ماهية الابتكار الجديد وما لا يؤدي الغرض، وبمجرد الحصول على التفاصيل، عليك تجريدها لمواجهة التحديات الاجتماعية أو الإدارية، وسيكون عليك تقدير كلا الأمرين جيداً)).

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