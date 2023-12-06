4.7 مليارات مسافر متوقع على شركات الطيران عالمياً 2024

تتوقع شركات الطيران عالميا أن تسجل رقماً قياسياً بأعداد المسافرين يبلغ 4.7 مليارات مسافر في 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة كوفيد ـــــ 19.

وذلك استنادا إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أمس . ورفع الاتحاد أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحاً أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح 23.3 مليار دولار في 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9.8 مليارات.

وقالت اياتا في مراجعتها لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إنه ((يتوقع أن يسافر 4.7 مليارات شخص في 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليارات والمسجل في 2019)). وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن نحو نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء. وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18 % فقط إنهم يسافرون أقل.

ورفعت اياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير. وقالت ((كان التحسن مدفوعاً بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة 96 مليار دولار بالإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولاً إلى 642 مليار دولار)). ويتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134.7 مليار دولار، بانخفاض عن 142.3 مليار دولار كانت متوقعة في يونيو.

شحن جوي

من ناحية أخرى، حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء للشحن الجوي في أكتوبر 2023، مع زيادة 10.9% على أساس سنوي لأحجام الشحن، بارتفاع كبير عن الأداء المسجل في الشهر السابق عند (+2.5%). واستفادت شركات النقل في المنطقة من نمو أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+10.3%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+17.1%)، بينما ارتفعت السعة 15% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر، والتي تظهر استمرار ارتفاع الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع الطلب العالمي، المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 3.8% بالمقارنة مع أكتوبر 2022، بينما شهدت العمليات الدولية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.5%.

وازدادت السعة، التي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 13.1% مقارنة بأكتوبر 2022 (+11.1% بالنسبة للعمليات الدولية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن الطائرات، فعلى سبيل المثال، شهدت سعة بدن الطائرات الدولية ارتفاعاً بنسبة 30.5% على أساس سنوي في أسواق المسافرين.

مؤشرات

. سجلت الأنشطة التجارية انخفاضاً في شهر أكتوبر، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لطلبات الإنتاج والتصدير لدى الاقتصادات الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة) على مستوياته دون عتبة الخمسين نقطة، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المقبلة.

. واصل التضخم في الاقتصادات الكبرى تراجعه عن ذروته ضمن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ليصل إلى 3% و4% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي خلال أكتوبر. ومع ذلك، أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الصيني انكماشاً للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي.

. أوقفت التجارة العالمية مسارها المتراجع لتسجل استقراراً في سبتمبر، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من ذروتها في عام 2022، تزيد نسبة النشاط الدولي للتجارة العالمية بنسبة 5% على مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19.

. واصلت عائدات الشحن في أكتوبر الارتفاع الذي بدأته في سبتمبر بعد انخفاض استمر 7 أشهر متتالية، مع مكاسب بنسبة 2.6% على أساس شهري، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة كوفيد .

الأداء الإقليمي

وسجلت شركات الطيران بآسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 7.6% في أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو ما يعادل تقريباً مستوى الأداء في الشهر السابق (+7.7%).

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