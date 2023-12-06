الأسهم تتماسك والسيولة تتخطى 1.2 مليار درهم

استقطبت الأسهم المحلية، سيولة تخطت 1.2 مليار درهم، أمس، توزعت بواقع 1.031 مليار درهم في سوق أبوظبي، ونحو 229 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسكت الأسهم عند مستويات جيدة نسبياً، إذ استقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3969 نقطة متراجعاً 0.22%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9481 نقطة منخفضاً 0.41%، فيما شهد السوقان، مجمل صفقات تخطى 18.8 ألفاً.

وكان سهم شركة ((بنك دبي التجاري)) في صدارة الارتفاعات بنمو 1.69%، تلاه سهم ((الخليج للملاحة)) 1.14%، وسهم ((إعمار للتطوير)) بنسبة 1.05%، فيما جاء كل من سهم ((الأنصاري)) بنسبة 0.94%، بينما حقق سهم ((تعاونية الاتحاد)) نمواً بنسبة 0.83%.

أما على صعيد الانخفاضات، كانت أسهم شركات القطاع المالي ومجموعات الاستثمار، أبرز المتراجعين في السوق، إذ تراجع سهم شركة ((شعاع كابيتال)) 9.8% الذي عاد للتداول بعدما أعلن نتائجه الفصلية، وانخفض ((دبي الوطنية للتأمين)) بنسبة 5.2%، ثم سهم ((أمان)) بنسبة 3.6% وتلاهما سهم ((بنك المشرق)) بنسبة بلغت 3.3%، وسهم ((تبريد)) بنسبة 2.4.%.

وكان أبرز المرتفعين في سوق أبوظبي، أسهم شركات التأمين والاستثمار، إذ تصدر سهم ((دار التأمين)) بنسبة نمو بلغت 14.9%، ثم سهم ((الخليج الاستثمارية)) بنسبة 6.2%، وتلاهما سهم ((أبوظبي لمواد البناء)) بنسبة 5.9%، بينما حقق سهم ((أسمنت الفجيرة)) نسبة 4.4%، ثم سهم مجموعة ((سوادتيل)) بنسبة 3.6%.

وكان سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض، الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي في تداولات، أمس، بنسبة 9.4%، تلاه سهم ((أسمنت الخليج)) بنسبة 4.09%، ثم سهم شركة ((الإمارات لتعليم القيادة)) بنسبة 3.5%، بينما تراجع سهم ((أمريكانا)) بنسبة 3%، ثم سهم شركة ((الدار العقارية)) بنحو 2.6%.

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