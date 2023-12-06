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«ون زعبيل» يحصد شهادة الريادة الذهبية للطاقة والبيئة

12/6/2023 7:29:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل مشروع ون زعبيل، على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، من المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة.

ويعكس الإنجاز الجهود المتكاملة لمشروع ون زعبيل، وشركة الاستشارات دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، التي لعبت دوراً فعالاً في تعزيز أعلى معايير الاستدامة بكل مراحل البناء، التطوير والعمليات المستمرة في المشروع.

وقال عصام كلداري مدير مشروع ون زعبيل: يمثل هذا المعلم الأيقوني روح دبي الابتكارية والمثابرة، لذلك نحرص على تماشيه بشكلٍ وثيق، مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وحفاظنا على متطلبات هذه الشهادة مؤشر قوي على التزامنا الكبير. ويأتي الإنجاز، تزامناً مع استقبال المقيمين الجدد في منازلهم ببرج ون زعبيل ذا ريزيدينسز.

كما يستعد لاستقبال المستأجرين الجدد بمكاتب ون زعبيل الشهر الجاري. ويتم الإعداد لافتتاح المكونات الأخرى، كمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو، والعديد من المطاعم لطهاة مشاهير حاصلين على نجمة ميشلان، التي سيتم افتتاحها في الربع الأول 2024.

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