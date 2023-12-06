منطقة الشرق الأوسط ضمن أكثر المناطق تعرضاً للجرائم السيبرانية

استمرت منطقة الشرق الأوسط في كونها واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً للجرائم السيبرانية طوال سنة 2023.

وقدمت شركة كاسبرسكي معلومات وإحصاءات عن مشهد التهديدات السيبرانية في المنطقة في الربع الثالث من سنة 2023، وتوقعات الشركة لتطورات الوضع في سنة 2024. ومن أهم النقاط التي ذكرتها كاسبرسكي عن هذا الشأن:

يعد التصيد الاحتيالي نوعاً من الاحتيال يتم عبر الإنترنت بهدف خداع المستخدم لسرقة بيانات اعتماده ومنها كلمات المرور، وأرقام بطاقات الائتمان، وتفصيلات الحساب المصرفي، وغيرها من المعلومات السرية.

وفي الربع الثالث من سنة 2023، زادت هجمات التصيد الاحتيالي المكتشفة التي استهدفت شركات في الشرق الأوسط بنسبة 35% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2023؛ ومع ذلك، قلّ عدد عمليات التصيد الاحتيالي المكتشفة بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق التي تم اكتشاف أكبر عدد من الهجمات على أنظمة التحكم الصناعية (حواسيب أنظمة التحكم الصناعية) فيها، وتُستخدم حواسيب أنظمة التحكم الصناعية في قطاعات الطاقة والتعدين، وتصنيع السيارات، وإنشاء بنى تحتية للأتمتة، وغيرها من المجالات لأداء مجموعة من وظائف التكنولوجيا التشغيلية، إذ تمتد استخداماتها من محطات عمل المهندسين والمشغلين إلى خوادم التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات.

ووفقاً لخبراء كاسبرسكي، تم اكتشاف هجمات على 27% من حواسيب أنظمة التحكم الصناعية في الشرق الأوسط في الربع الثالث من سنة 2023، أما على الصعيد العالمي، فقد تم اكتشاف برمجيات خبيثة على 25% من أجهزة أنظمة التحكم الصناعية في الربع الثالث من سنة 2023، ويجدر ذكر أن حلول كاسبرسكي نجحت في حظر جميع هذه الهجمات.

وزادت الهجمات على أجهزة إنترنت الأشياء بشكل كبير في السنوات الماضية على مستوى العالم، وهذا يرتبط بكل من نشاط مصادر الجرائم السيبرانية والعدد المتزايد من أجهزة إنترنت الأشياء التي يستخدمها الأفراد، والشركات، ومنشآت الإنتاج، وتندرج ضمن مظلة أجهزة إنترنت الأشياء الأجهزة الملبوسة، والأجهزة المنزلية الذكية، وأنظمة المدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة.

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