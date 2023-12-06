إطار تشريعي متكامل في الإمارات للتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة

أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار.

وأوضح - في كلمته في إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الاقتصاد في أبوظبي - للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، أن القانون الجديد يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف إن القانون يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات وجهة عالمية للأعمال والتجارة.

مشيراً إلى أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيس للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة ((التجارة الافتراضية)) ويسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة.

الاتجاهات الدولية

واستعرض آل صالح في الإحاطة، أبرز أحكام ومخرجات القانون ومنها توافق القانون الجديد مع الاتجاهات الدولية للتجارة الرقمية، والتأكيد على الدور المحوري للجهات والسلطات المختصة المعنية بترخيص وتنظيم الأنشطة التجارية للتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة.

إضافة إلى عدم استحداث أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين أو غيرهم. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد، إن القانون يتوافق مع حماية مصالح المستهلك سواء من ناحية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير وسائل الحماية التقنية الكافية في شأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات.

وأشار إلى أن القانون وضع اختصاصات اختيارية لتسوية النزاعات ومنها التحكيم، وكذلك استحداث مبدأ التغطية التأمينية الاختيارية في شأن الالتزامات الناشئة عن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة.

الضبطية القضائية

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون الجديد استحدث سلطة اختيارية لتكامل أعمال الإشراف والرقابة والضبطية القضائية.

مشيراً إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيق أحكامه على المناطق الحرة في الدولة علاوة على المناطق الحرة المالية في ما يخص الأنشطة التي ليس لها علاقة بالأنشطة المالية، كما نظم القانون الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في ما يخص المتطلبات والموافقات اللازمة للتحول الرقمي للأنشطة التجارية.

اختصاصات الوزارة

واستعرض آل صالح، اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقاً للقانون الجديد، إذ حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لوزارة الاقتصاد تضمنت اقتراح وإعداد سياسة عامة في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والإشراف على تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وكذلك إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف القانون، والتنسيق مع السلطة المختصة في شأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً لأحكام هذا المرسوم تمس بالنظام أو الآداب العامة، كما منح القانون الوزارة الحق في تفويض اختصاصاتها المقررة لأي من السلطات المختصة والتنسيق معها في شأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي، واشتراطات السلطات الجمركية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن القانون الجديد بين المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها لممارسة أعمال وأنشطة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في الدولة ومن أبرزها التمتع بالأهلية القانونية.

وتحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة في شأن ممارسة أعمال وأنشطة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة والمتجر، وتوفير بيئة آمنة تقنياً في شأن تقديم خدمات التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك السلع أو الخدمات بشكل آمن.

استشراف المستقبل

وأشار آل صالح إلى أن الاسم المميز للقانون الجديد يستشرف المستقبل ولا يحصر تقديم التجارة بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو حتى بلوك تشين وغيرها إنما أي وسيلة تقنية حديثة مستخدمة سواء حالية أو مستقبلية، وهو ما يعني أن هذا القانون لا يتطلب تعديله متى نشأت تقنية جديدة في المستقبل، كما يسهم في تحقيق متطلب الحياد التكنولوجي ولا سيما أن هذا التشريع يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا لممارسة التجارة بوسائل غير تقليدية ((تقنية)) تقدم عبر التكنولوجيا المتطورة بشكل مستمر.

وأكد أن القانون سيعزز البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنوع الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي.

وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد والرقمي.

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