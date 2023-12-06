1.99 مليار درهم رهناً لقطعة أرض في نخلة جميرا

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 668.95 مليون درهم، و514 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم، منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 2.12 مليار درهم، و94 رهن فلل وشقق بقيمة 246.6 مليون درهم، وكان أهمها لأرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 1.99 مليار درهم، وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 58.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وشهدت الهبات تسجيل 50 هبة بقيمة 201.52 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 67.99 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 46.65 مليون درهم.

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