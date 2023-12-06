بعد تعرُّضها لعطل.. «وان أورفيوس» تستأنف رحلتها عبر قناة السويس

استأنفت سفينة «وان أورفيوس» رحلتها عبر قناة السويس، وذلك بعد تعرُّضها أمس لعطل فني.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات «وان أورفيوس»، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأكد ربيع، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، مشيراً إلى أن جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد.

وقال إن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب انتظمت بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف أن «وان أورفيوس» تستأنف حالياً عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، لافتاً إلى أن السفن الست المتبقية خلفها تستأنف عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة، وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري، لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.

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