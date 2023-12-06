إعلان اسم الرئيس الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر، اليوم، أن الحكومة اختارت سمير شاه، وهو مسؤول تنفيذي في التلفزيون البريطاني، ليكون مرشحها المفضل لتولي منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي».

وشاه (71 عاماً) هو الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج جونيبر تي.في، وسبق له العمل في بي.بي.سي وتلفزيون لندن ويك إند.

وقالت فريزر، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «يتمتع شاه بخبرة كبيرة يمكنه أن يعزز بها منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية».

وأضافت: «لديه طموح واضح لرؤية بي.بي.سي. تحقق نجاحات في المشهد الإعلامي سريع التغير، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقدم الدعم والتدقيق الذي تحتاجه بي.بي.سي. لمواجهة تحديات المستقبل».

وتحصل بي.بي.سي على التمويل من خلال رسوم ترخيص تدفعها الأسر التي تشاهد التلفزيون، وهي هيئة مستقلة سياسياً لكن تعيّن الحكومة رئيسها.

وسيتعين على شاه، الذي وُلد في الهند وعمل في مجال البث أكثر من أربعة عقود، الإجابة عن تساؤلات مشرعين في لجنة برلمانية قبل تعيينه رسمياً.

وقال شاه: «بي.بي.سي. تمتلك مكانة عظيمة في الحياة البريطانية، ولها مهمة فريدة للوصول إلى جمهور كبير في أنحاء البلاد، ولن أدخر جهداً لأضمن أنها ستحقق ذلك في سوق تنافسية آخذة في الازدياد».

واستقال ريتشارد شارب الرئيس السابق لـ«بي.بي.سي» في أبريل بعد عدم إفصاحه عن دوره في حصول رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون على قرض قدره مليون دولار.