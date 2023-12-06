Thursday, 07 December 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان اسم الرئيس الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»

12/6/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر، اليوم، أن الحكومة اختارت سمير شاه، وهو مسؤول تنفيذي في التلفزيون البريطاني، ليكون مرشحها المفضل لتولي منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي».

وشاه (71 عاماً) هو الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج جونيبر تي.في، وسبق له العمل في بي.بي.سي وتلفزيون لندن ويك إند.

وقالت فريزر، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «يتمتع شاه بخبرة كبيرة يمكنه أن يعزز بها منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية».

وأضافت: «لديه طموح واضح لرؤية بي.بي.سي. تحقق نجاحات في المشهد الإعلامي سريع التغير، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقدم الدعم والتدقيق الذي تحتاجه بي.بي.سي. لمواجهة تحديات المستقبل».

وتحصل بي.بي.سي على التمويل من خلال رسوم ترخيص تدفعها الأسر التي تشاهد التلفزيون، وهي هيئة مستقلة سياسياً لكن تعيّن الحكومة رئيسها.

وسيتعين على شاه، الذي وُلد في الهند وعمل في مجال البث أكثر من أربعة عقود، الإجابة عن تساؤلات مشرعين في لجنة برلمانية قبل تعيينه رسمياً.

وقال شاه: «بي.بي.سي. تمتلك مكانة عظيمة في الحياة البريطانية، ولها مهمة فريدة للوصول إلى جمهور كبير في أنحاء البلاد، ولن أدخر جهداً لأضمن أنها ستحقق ذلك في سوق تنافسية آخذة في الازدياد».

واستقال ريتشارد شارب الرئيس السابق لـ«بي.بي.سي» في أبريل بعد عدم إفصاحه عن دوره في حصول رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون على قرض قدره مليون دولار.

MENAFN06122023000110011019ID1107549389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث