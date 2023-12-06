«فيفا» ينشر شهادات تدين رئيس الاتحاد الإسباني السابق

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، شهادات أدلت بها رئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت، وأكدت خلالها أن رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس كان عدوانياً بعد نهائي كأس العالم للسيدات، وقام بإيماءات غير لائقة تجاه لاعبات «اللبؤات الثلاث».

وكشف «فيفا» عن الشهادات التي جمعتها اللجنة التأديبية التابعة له وقادته في 30 أكتوبر إلى إيقاف روبياليس (46 عاماً) لمدة ثلاث سنوات عن أي نشاط متعلق بكرة القدم بسبب سلوكه خلال حفل تتويج المنتخب الاسباني الفائز على إنجلترا 1-0 في سيدني.

وحسب «فيفا»، روت هيويت كيف أنها «شعرت بعدم الارتياح الشديد والحرج» من الطريقة التي استقبل بها روبياليس اللاعبات الإسبانيات.

وكانت رئيسة الاتحاد الإنجليزي أشارت أيضاً إلى اللهجة «غير السارة والعدوانية غير الضرورية» للإسباني، معتبرةً أنه كان «غير سعيد» بالمكان الذي خصصه له موظفو الاتحاد الدولي قبل حفل التتويج.

وفي رده، اعتبر روبياليس أن وصف هيويت له بـ«الشخص السيئ» هو «مثير للاشمئزاز»، واتهمها بـ«الأكاذيب الصارخة» أو «التحدث عن جهل».

وقدّم روبياليس استقالته في 10 سبتمبر بعد تعرّضه لضغوط شديدة، قائلاً إنه كان ضحية «حملة غير متناسبة» مع ما قام به.

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