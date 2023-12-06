الإمارات تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لشق مسار السلام في أوكرانيا

أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن أمس بشأن أوكرانيا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لشق مسار للسلام في البلاد، كما دعت إلى حماية المرافق الإنسانية والصحية والعاملين فيها، كما حثت جميع الأطراف على العمل معاً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وجاء في بيان الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون صون السلم والأمن في أوكرانيا والذي نشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، قالت غسق شاهين: «تقترب الحرب في أوكرانيا من إتمام عامها الثاني فيما يَغيب عن الأفق بوادر التوصل إلى حلٍ سلمي ينهي معاناة الشعب الأوكراني ويضع حداً للأزمة الإنسانية الحادة التي خلفها هذا النزاع. ونحن نتحدث هنا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص داخلياً وقرابة 6 ملايين في الخارج، ذاقوا جميعهم الأمَرّين خلال بحثهم عن الأمن والأمان. كما أننا نتحدث عن مقتل الآلاف وتشتت العائلات وانفصال الأطفال عن ذويهم، وعن احتياج أكثر من 17 مليون شخص لتلقي المساعدات الإنسانية. ومن المؤسف أيضاً أن استمرار القتال قد أدى إلى إخلاء المدنيين، بما في ذلك الأطفال، من مناطق مثل دونيتسكا (Donestka) وغيرها. وهذا دون التطرق إلى تداعيات هذا النزاع على المدى البعيد، وخاصة على الأطفال، فمع تضرر أو تدمير 3800 مرفق تعليمي بحسب التقارير، وتعطل 5 ملايين طفل عن تعليمهم فيما تمكن 30 % فقط من الأطفال من الالتحاق بمدارسهم بشكلٍ كامل، يواجه جيل بأكمله خطر فقدان حقهم بالحصول على التعليم واكتساب المهارات والإمكانيات التي ستجعل منهم عناصر فاعلة في بناء وتنمية مجتمعاتهم مستقبلاً. كما أن الاضرار الجسيمة التي تطال البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا تثير المزيد من الشواغل حول الأوضاع المعيشية للمدنيين وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية خاصة خلال فصل الشتاء الراهن».

وأضاف البيان، «ونؤكد مجدداً على الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للعاملين في المجالين الطبي والإنساني الذين يقتصر عملهم على المهام الطبية، ووسائل النقل الخاصة بهم، فضلاً عن المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى. ويؤسفنا في هذا السياق تعرض المساعدات الإغاثية في إحدى المنظمات غير الحكومية للضرر خلال الهجوم الذي حصل في خيرسون (Kherson) في الرابع من الشهر الجاري. ويقلقنا أيضاً استمرار الهجمات على المرافق الصحية في أوكرانيا، خاصة قرب خطوط المواجهة، فأكثر من نصف الهجمات التي طالت مرافق الرعاية الصحية حول العالم بين فبراير 2022 وأكتوبر 2023 قد وقعت في أوكرانيا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ورغم أن هذه الأرقام ستتغير بعد إضافة عدد الهجمات التي شُنَت على المنشآت الصحية في قطاع غزة إلى قائمة الإحصاءات العالمية، إلا أن هذا لا يُغير من حقيقة الأوضاع المقلقة في أوكرانيا. ولهذا، من المهم مطالبة جميع الأطراف المتنازعة حول العالم بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، دون أي اعتباراتٍ لمن ينتهك هذه القوانين، أو بحق من، أو مكان وقوعها».

وأوضح البيان، «لقد بلغت النزاعات المسلحة حول العالم ذُروتها، وفاقت معاناة المدنيين منها ما يمكن احتماله أو احتواؤه، وبات ملحاً علينا أن نكثف جهودنا الدولية لنشق مساراً للسلام في أوكرانيا وغيرها من الدول المتأثرة بالنزاعات، فالدبلوماسية والحوار والحلول السياسية يجب أن تظل الخيار الأول والسبيل الوحيد لحل الخلافات وإنهاء معاناة الشعوب على نحوٍ مستدام. وعليه، تحث دولة الإمارات جميع الأطراف على العمل معاً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ونحن على استعداد لدعم أي جهودٍ جادة في هذا الجانب، وكلنا أمل أن يعود لأوكرانيا الأمن والاستقرار الدائمين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ويحفظ وحدة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها».

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