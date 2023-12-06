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خروج 11067 أجنبياً ومزدوج الجنسية من غزة عبر منفذ رفح

12/6/2023 7:29:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» أن 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية خرجوا من معبر رفح، إضافة إلى 529 مصاباً و1553 مصرياً.

وأوضحت المصادر أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس، بلغت 285 طائرة وعدد الشاحنات وصل إلى 2312، مشيرةً إلى إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طناً من الأدوية و17226 طناً من مواد غذائية.

وشددت المصادر على موقف مصر بضرورة وقف إطلاق النار فوراً لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسي، لإنهاء هذه الحرب.

وذكرت المصادر أن مصر تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل، لا سيما في منطقة شمال القطاع.

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