مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل الفتى عمر أبو بكر (16 عاماً) برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وفق بيان للوزارة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة «استشهاد الشاب عبد الناصر مصطفى الرياحي (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة».

وسبق أن أعلنت الوزارة عن «شهيدين في طمون ومخيم الفارعة فجر اليوم برصاص الاحتلال، هما: الطفل عبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاماً)، ومعاذ إبراهيم زهران (23 عاماً)».

وكانت قوات كبيرة دهمت مخيم الفارعة وبلدة طمون المجاورة له في محافظة طوباس في شمال الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات.

وأضاف أن اشتباكات مسلحة بين الجيش وفلسطينيين دارت قبل أن يعلن مقتل الشابين.

وفي مدينة نابلس، وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة، وحاصر منزل أحد المطلوبين هناك قبل اعتقاله.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ثلاث إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابتان بحالة خطرة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قُتل 259 فلسطينياً على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

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