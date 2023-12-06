مجموعة السبع تدعو إلى عقد هدنات إنسانية جديدة في غزة

دعا قادة دول مجموعة السبع، الذي اجتمعوا أمس عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعياً إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولاً».

وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكّن الاسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، أن «من الضروري (القيام) بتحرك (يبدو) أكثر إلحاحاً لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والإقلال من الخسائر في صفوف المدنيين».

وتابعوا: «ندعم ونشجع (إعلان) هدنات إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض».

ومن جنيف، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق يتفاقم» مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على مدينة خان يونس المحاصرة في جنوب القطاع، حيث يحاول السكان الاحتماء من اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وأعربت مجموعة السبع عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع بين إسرائيل وحماس على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعيةً إلى فتح معابر جديدة، تضاف إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حالياً.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته، بعد نحو شهرين على بدء الحرب التي تسبب بها هجوم دامٍ شنَّته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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