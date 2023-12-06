أمريكا ترفض إقامة مناطق عازلة داخل قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس، أن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألَّا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وذكر ميلر، في إفادة صحفية يومية، أن رؤية واشنطن لمستقبل غزة تقوم على معارضة أي تقليص لمساحة القطاع المكتظ بالسكان.

وقال للصحفيين: «لذا، إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكاً لذلك المبدأ وشيئاً نعارضه. إذا كانت تتعلق بشيء ما داخل الأراضي الإسرائيلية، فلن أعلّق على ذلك، فذلك قرار الإسرائيليين».

وأضاف أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسة لتجنب فراغ أمني، لكن ذلك يجب أن يكون مؤقتاً، إلا أنه لم يتمكن من وصف حدود تلك الفترة الزمنية.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد أعلن، أمس، أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وقال سوليفان، في مقابلة عبر الهاتف: «لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد، ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية».

وتابع: «سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية».

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