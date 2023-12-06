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غلق مسارات على شارع 13 بمنطقة الحد الصناعية على مراحل

12/6/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬تبليط‭ ‬شارع‭ ‬13‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحد‭ ‬الصناعية‭ ‬تستدعي‭ ‬غلق‭ ‬مسار‭ ‬ومسارين‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬باتجاه‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬للحركة‭ ‬المرورية‭.‬

وسوف‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬07‭/‬12‭/‬2023م‭ ‬ولمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وأهابت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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