غلق مسارات على شارع 13 بمنطقة الحد الصناعية على مراحل
التاريخ
12/6/2023 7:21:14 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال إعادة تبليط شارع 13 بمنطقة الحد الصناعية تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل باتجاه الغرب إلى شارع الحوض الجاف على أن يتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.
وسوف يتم العمل في الموقع ابتداءً من يوم السبت الموافق 07/12/2023م ولمدة 3 أشهر، وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع.
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