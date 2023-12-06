قوة الدفاع تختتم مشاركتها في التمرين الخليجي المشترك ((تكامل 1))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت قوة دفاع البحرين مشاركتها في فعاليات التمرين العسكري الخليجي المشترك «تكامل 1»، وذلك بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الأشقاء من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوات درع الجزيرة، أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2023م.
وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار ومواصلة عملية تفعيل أطر التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، وتطبيقاً لقرارات مجلس الدفاع المشترك، تعزيزاً لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات، حفاظاً على استقرار وحماية أمن ومنجزات دول المجلس.
وتهدف مشاركة قوة دفاع البحرين إلى زيادة التجانس والانسجام وإثراء الخبرات القيادية والقتالية ورفع مستويات الكفاءة العسكرية وتعزيز التنسيق تجسيداً للتلاحم والتعاون المشترك للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تنفيذ الخطط العسكرية المعدة في التعامل مع فرضيات التمرين التي تحاكي معاضل وتحديات العمل العسكري المشترك في مسارح العمليات.
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