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قوة الدفاع تختتم مشاركتها في التمرين الخليجي المشترك ((تكامل 1))

12/6/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬التمرين‭ ‬العسكري‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬تكامل‭ ‬1‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأشقاء‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وقوات‭ ‬درع‭ ‬‏الجزيرة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬‏العربية،‏‭ ‬بالاستمرار‭ ‬ومواصلة‭ ‬عملية‭ ‬تفعيل‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وتطبيقاً‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬ومنجزات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

وتهدف‭ ‬مشاركة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التجانس‭ ‬والانسجام‭ ‬وإثراء‭ ‬الخبرات‭ ‬القيادية‭ ‬والقتالية‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬العسكرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬تجسيداً‭ ‬للتلاحم‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬المعدة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬فرضيات‭ ‬التمرين‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬معاضل‭ ‬وتحديات‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مسارح‭ ‬العمليات‭.‬

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