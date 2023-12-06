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جامعة الخليج العربي توقع مع ((أديوكيشن)) اتفاقية تنظيم مؤتمر الأمراض الطبية مايو القادم

12/6/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬رسمية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الطبي‭ ‬للأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2024‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬وسجل‭ ‬حضورا‭ ‬بارزا‭ ‬للمشاركين‭ ‬وتقديم‭ ‬أوراق‭ ‬علمية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬الشواهد‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬بالمملكة‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هشام‭ ‬علي‭ ‬الأنصاري‭ ‬مساعد‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬د‭. ‬أمين‭ ‬عبدالله‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬أمجد‭ ‬الباز‭ ‬العجرودي‭ ‬استاذ‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬بالجامعة‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وأحمد‭ ‬جمعة‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬بشركة‭ ‬أديوكيشن‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬هشام‭ ‬علي‭ ‬الأنصاري‭ ‬مساعد‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قدرات‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬وخصوصا‭ ‬الباطنية،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬ونقلها‭ ‬باحترافية‭ ‬إلى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬لسرد‭ ‬حكاية‭ ‬نجاح‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأشاد‭ ‬بالقدرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬كوادر‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬والشركة‭ ‬وضعا‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬وهو‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للمشاركين‭ ‬عبر‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتنظيم‭ ‬مثالي‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬تعيين‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬واللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬والتي‭ ‬ستعلن‭ ‬عن‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرسميين‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يحتوي‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬وبحوث‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الباطنية‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أمين‭ ‬عبدالله‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬سجلت‭ ‬انجازات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬والخليجية‭ ‬والمحلية،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بأفضل‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيمي،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية،‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬وإخراج‭ ‬المؤتمر‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستعمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كتابة‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭.‬

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