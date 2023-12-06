جامعة الخليج العربي توقع مع ((أديوكيشن)) اتفاقية تنظيم مؤتمر الأمراض الطبية مايو القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت جامعة الخليج العربي مع شركة أديوكيشن بلاس، اتفاقية تعاون رسمية لتنظيم المؤتمر الطبي للأمراض الباطنية في نسخته الثالثة الذي سيقام في شهر مايو 2024.
ويأتي تنظيم المؤتمر في نسخته الثالثة بعد مسيرة النجاحات التي حققها في النسختين الأولى والثانية وسجل حضورا بارزا للمشاركين وتقديم أوراق علمية متقدمة في الأمراض الباطنية ليكون أحد الشواهد المهمة في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي بالمملكة.
ووقع الاتفاقية من جانب جامعة الخليج العربي هشام علي الأنصاري مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية ومن جانب أديوكيشن بلاس د. أمين عبدالله المدير العام للشركة، بحضور الدكتور أمجد الباز العجرودي استاذ الأمراض الباطنية بالجامعة رئيس المؤتمر، وأحمد جمعة مدير العمليات بشركة أديوكيشن.
وبهذه المناسبة، أكد هشام علي الأنصاري مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، أن مواصلة تنظيم المؤتمر تأتي في إطار حرص جامعة الخليج العربي برئاسة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد في دعم قدرات الأطباء في مختلف التخصصات وخصوصا الباطنية، لاسيما أن الجامعة حريصة على مواكبة التطورات العلمية والعملية الخاصة بالأمراض الباطنية ونقلها باحترافية إلى المشاركين في المؤتمر.
وأوضح أن المؤتمر فرصة لسرد حكاية نجاح المؤتمرات الطبية التي تحتضنها مملكة البحرين، وخصوصا أن المؤتمر سيشهد مشاركة كبيرة من المحاضرين من خارج المملكة، علاوة على المشاركين، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وأشاد بالقدرات التنظيمية التي تمتلكها كوادر شركة أديوكيشن بلاس، مبينا إلى أن الجامعة والشركة وضعا هدفا رئيسيا في المؤتمر وهو تهيئة الأجواء المثالية للمشاركين عبر بذل الجهود لتنظيم مثالي يعكس مكانة المؤتمرات الطبية في المملكة.
وسيتم خلال الأيام القادمة، تعيين اللجنة المنظمة للمؤتمر واللجنة العلمية والتي ستعلن عن المتحدثين الرسميين للمؤتمر، حيث من المؤمل أن يحتوي المؤتمر على تقديم أكثر من 40 ورقة علمية وبحوث متقدمة في مجال الباطنية.
كما سيتم الكشف عن كل المحاور المتعلقة بالمؤتمر الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 450 مشاركا من الأطباء والمتخصصين في الأمراض الباطنية وغيرها من البحرين ومختلف دول العالم.
من جانبه، أكد د. أمين عبدالله مدير عام شركة أديوكيشن بلاس، أن الشركة سجلت انجازات متعددة في الفترة الماضية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية والعربية والخليجية والمحلية، حيث استطاعت أن تخرج المؤتمرات بأفضل مستوى تنظيمي، ما انعكس على تحقيق النجاح في الجانب العملي للمؤتمرات إضافة إلى العديد من ورش العمل.
وأوضح ان التعاون مع جامعة الخليج العربي في تنظيم مؤتمر الأمراض الباطنية، يشكل إضافة نوعية في مسيرة الطرفين من أجل التنسيق والتعاون وإخراج المؤتمر بأفضل صورة من كافة النواحي، مبينا أن الشركة ستعمل يدا بيد مع الجامعة من أجل كتابة فصل جديد من النجاحات.
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