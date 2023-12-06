لا أولوية لأصحاب الطلب الأصغر سناأمانة العاصمة ترفض أولوية الطلبات لأصحاب الخبرة في ((المركزي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





رفض‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أولوية‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬لأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬العاملين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬مثل‭ ‬مهنة‭ ‬الجزار‭ ‬وبائع‭ ‬الدجاج‭ ‬والخضري‭ ‬والفكهاني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السماك‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬وشروط‭ ‬تأجير‭ ‬الفرشـات‭ ‬بالأسواق‭ ‬التابعة‭ ‬للأمانة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تناولها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬تقدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمرئيات‭ ‬متعلقة‭ ‬بمعايير‭ ‬تأجير‭ ‬الفرشات‭ ‬بالأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬التابعة‭ ‬للعاصمة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لفرز‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتأجير‭ ‬الفرشات‭ ‬بشفافية‭ ‬وجودة‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬وموثوقة‭ ‬لإبرام‭ ‬تراخيصها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حاجة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأسـواق‭ ‬وبحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المتبعة‭.‬

وأبدت‭ ‬اللجنة‭ ‬رفضها‭ ‬لمعيارين‭ ‬وتغيير‭ ‬واحد‭ ‬آخر‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬المعيار‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬منح‭ ‬أولوية‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬لأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬العاملين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬السوق‭ ‬المركزي،‭ ‬ورفضت‭ ‬اللجنة‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لصاحب‭ ‬طلب‭ ‬الفرشة‭ ‬الأصغر‭ ‬عمرًا‭ ‬المستوفي‭ ‬للشروط‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تساوت‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬أقدمية‭ ‬التقديم‭ ‬للمعيار‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالأمانة‭ ‬حذف‭ ‬الجزئية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجهة‭ ‬المختصة‭ ‬لمزاولة‭ ‬وممارسة‭ ‬المهنة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بتقديم‭ ‬رخصة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬شئون‭ ‬الزراعة‭ ‬لاعتماد‭ ‬التراخيص،‭ ‬وطالبت‭ ‬بحذف‭ ‬النص‭ ‬المتعلق‭ ‬باعتبار‭ ‬الطلب‭ ‬مرفوضًا‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬الترخيص‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬رخصة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬واكتفت‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وافقت‭ ‬الأمانة‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬معايير‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬ومنها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬الأساسية‭ ‬لقبول‭ ‬إدراج‭ ‬الطلب‭ ‬ضمن‭ ‬قوائم‭ ‬المتقدمين‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬غير‭ ‬عامل‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اشتراط‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬خلو‭ ‬ذمّة‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مديونيات‭ ‬مالية‭ ‬للبلدية‭ ‬أيًّا‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬بموجب‭ ‬إفـادة‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬بأمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وخلو‭ ‬ذمّة‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬أيّة‭ ‬مطالبات‭ ‬قانونية‭ ‬لصالح‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بموجب‭ ‬إفادة‭ ‬من‭ ‬الشئون‭ ‬القانونية‭ ‬بالأمانة،‭ ‬كما‭ ‬وتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬لياقة‭ ‬صحيّة‭ ‬سارية‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الفرشة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بحسب‭ ‬مقتضى‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬تداول‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬قبل‭ ‬اعتماد‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬يعتبر‭ ‬الطلب‭ ‬مرفوضًا‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬أولوية‭ ‬الترخيص‭ ‬للطلبات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬ترخيص‭ ‬ساري‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬السوق‭ ‬مثل‭ ‬قسم‭ ‬اللحوم‭ ‬والخضار‭ ‬والفواكه‭ ‬وسوق‭ ‬السمك،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأقدمية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الرغبة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬وبعد‭ ‬استيفائه‭ ‬لشروط‭ ‬المعيار‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬الأول‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬5‭ ‬تصنيفات‭ ‬لعقارات‭ ‬تواجدت‭ ‬في‭ ‬النعيم،‭ ‬والفاتح،‭ ‬وتوبلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجفير‭ ‬والبلاد‭ ‬القديم‭.‬

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