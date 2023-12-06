لا أولوية لأصحاب الطلب الأصغر سناأمانة العاصمة ترفض أولوية الطلبات لأصحاب الخبرة في ((المركزي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
رفض مجلس أمانة العاصمة خلال اجتماعه الاعتيادي الذي أقيم صباح الأربعاء في العاصمة أولوية منح الترخيص لأصحاب المهن العاملين وأصحاب الخبرة في مهن السوق المركزي مثل مهنة الجزار وبائع الدجاج والخضري والفكهاني بالإضافة إلى السماك والتي جاءت في معايير وشروط تأجير الفرشـات بالأسواق التابعة للأمانة والتي تم تناولها خلال الاجتماع.
وفي تفاصيل أخرى تقدمت اللجنة المالية والقانونية في الأمانة خلال الاجتماع بمرئيات متعلقة بمعايير تأجير الفرشات بالأسواق المركزية التابعة للعاصمة والتي تهدف لفرز الطلبات المقدمة لتأجير الفرشات بشفافية وجودة وفق آلية واضحة وموثوقة لإبرام تراخيصها بما يتناسب مع حاجة ومتطلبات الأسـواق وبحسب الإجراءات والأنظمة والقوانين المتبعة.
وأبدت اللجنة رفضها لمعيارين وتغيير واحد آخر حيث تضمن المعيار الأول حول منح أولوية منح الترخيص لأصحاب المهن العاملين وأصحاب الخبرة في مهن السوق المركزي، ورفضت اللجنة منح الأولوية لصاحب طلب الفرشة الأصغر عمرًا المستوفي للشروط المذكورة في حال تساوت العروض في أقدمية التقديم للمعيار.
كما جاء في توصية اللجنة المالية بالأمانة حذف الجزئية المرتبطة بالجهة المختصة لمزاولة وممارسة المهنة والمرتبطة بتقديم رخصة تجارية أو ما يعادلها والاكتفاء بالإشارة إلى شئون الزراعة لاعتماد التراخيص، وطالبت بحذف النص المتعلق باعتبار الطلب مرفوضًا خلال اعتماد الترخيص عند تقديم رخصة تجارية أو ما يعادلها سارية المفعول واكتفت بالموافقة على رفض الطلب خلال 3 أشهر من تاريخه.
ومن جانب آخر وافقت الأمانة على 6 معايير جاءت ضمن الاشتراطات ومنها الموافقة على استيفاء الشروط الأساسية لقبول إدراج الطلب ضمن قوائم المتقدمين والتي تنص على أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، وأن يكون طالب الترخيص غير عامل أو موظف عام في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص ومن في حكمهم.
وتمت الموافقة على اشتراط ينص على خلو ذمّة صاحب الطلب من أي مديونيات مالية للبلدية أيًّا كان نوعها بموجب إفـادة من الإيرادات بأمانة العاصمة، وخلو ذمّة صاحب الطلب من أيّة مطالبات قانونية لصالح أمانة العاصمة بموجب إفادة من الشئون القانونية بالأمانة، كما وتم الموافقة على تقديم لياقة صحيّة سارية للعاملين في الفرشة صادرة من الجهة التي تحددها وزارة الصحة بحسب مقتضى ممارسة أنشطة تداول المواد الغذائية قبل اعتماد الترخيص أو يعتبر الطلب مرفوضًا خلال 3 أشهر من تاريخه.
وتمت الموافقة على معيار أولوية الترخيص للطلبات الجديدة لمن ليس لديهم ترخيص ساري في أقسام السوق مثل قسم اللحوم والخضار والفواكه وسوق السمك، وبالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على معيار ينص على أن الأقدمية في تاريخ تقديم الطلب بعد التأكد من استمرار الرغبة من صاحب الطلب وبعد استيفائه لشروط المعيار المذكورة في البند الأول.
كما وافق المجلس على تغيير 5 تصنيفات لعقارات تواجدت في النعيم، والفاتح، وتوبلي، إلى جانب الجفير والبلاد القديم.
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